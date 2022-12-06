台積電亞利桑那州晶圓廠 加碼至400億美元

台積電今日(美國當地時間6日)宣布其亞利桑那州晶圓廠開始興建第二期工程，預計於2026 年開始生產 3 奈米製程技術，該廠目前興建中的第一期工程 預計於 2024 年開始生產4奈米（ N4）製程技術，兩期工程總投資金額約為 400 億美元，為亞利桑那 州史上規模最大的外國直接投資案，也是美國史上規模最大的外國直接投資案之一。

台積電表示，這項擴建計畫，除了1萬多名協助興建廠房的營建人員之外，台積電亞利桑那州晶圓廠兩期工程預計將 額外創造一萬個高薪高科技工作機會，其中包括 4,500 個直接受雇於台積公司的工作。兩 期工程完工後將合計年產超過 60 萬片晶圓，終端產品市場價值預估超過 400 億美元。

為了符合台積公司致力於綠色製造的承諾，台積電亞利桑那州晶圓廠亦規畫於廠區內興建一座工業用再生水廠，完工後該晶圓廠將達到近零液體排放的目標。

台積電董事長劉德音表示：「台積電亞利桑那州晶圓廠，目標完工後成為美國最環保的半導體製造廠，應用最先進的半導體製程技術生產，實現未來幾年的下一代高效能及低 功耗運算產品。我們感謝各界持續合作得以促成今日的成果，也很高興與我們在美國的夥 伴攜手合作，成為半導體創新的基石。」