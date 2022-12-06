台積鳳凰城設廠 85度C、歇腳亭跟進 八方雲集也在評估

台積電（2330）外派到美國新廠的員工，陸續進駐鳳凰城，號稱半導體史上最大人才遷移，而國內餐飲股看好「台積村」市場，包括美食-KY（2723）旗下的85度C在12月初進軍亞利桑那州，在鳳凰城開出當地首店，聯發國際（2756）旗下的「Sharetea歇腳亭」在亞利桑那州已有2家店，趕在年底前將再開2家店。今年在美國推進順利的八方雲集（2753）則回應，不排除任何可能。

85度C在鳳凰城的第一家分店在12月2日正式開幕，是85度C在美國的第67家門市。美食-KY今年在美國業績強勁成長，即便美國總體經濟的不確定性持續增加，但85ºC門市來客數仍持續墊高，客單價也維持在高檔，帶動同店營收成長加速。對比疫情前同期，單店營收更高出20%以上。

除了在亞利桑那州鳳凰城開出首店，85度C今年第4季還在美國開出首家加盟店，是進軍美國多年來第一次開出加盟店，該店位於夏威夷，若加盟店運作模式成功，將為85度C未來在美國的發展提供巨大想像空間。85度C計畫明年在美國將再展6家店，且將開出更多加盟店，預估美食-KY明年來自美國市場的動能強勁。

聯發國際董事長鄭凱隆今年6月在美國在台協會（AIT）的邀請下，拜訪亞利桑那州鳳凰城政府，深入考察當地市場、連結政府資源，看準台積電將進駐鳳凰城，可望帶來上萬個工作機會和巨大商機，目前聯發國際在亞利桑那州已有2家店，1家在鳳凰城，1家在錢德勒，年底前計畫將再開2家店。聯發國際表示，期待在政府協助之下成立「台灣隊」，帶領台灣優質餐飲品牌前進美國。

八方雲集先前在法說會上曾針對是否有意到亞利桑那州鳳凰城開店提出回應，董事長林欣怡說，我們不排除任何可能，除了加州以外的其他州，都會積極尋找適合的合作夥伴去發展。

八方雲集今年3月在南加州開出第一家美國門市，今年底年預計將開出第二店，2023年則計畫每季會各開兩家店，其中兩家店型為街邊店、美食廣場類型，預計在2023年達到10家門市。