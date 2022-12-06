台積電最先進晶片回美國 白宮樂見400億美元投資案

白宮國家經濟會議主席狄斯（Brian Deese）5日表示，台積電宣布的擴大投資計畫，將一舉增加到400億美元，並在2026年量產，白宮官員表示，這將可滿足美國先進晶片的所有需求，對於這項美國史上最大的外國直接投資案之一，美國總統拜登將親赴台積電，說明美國的經濟政策成果，並討論他如何解決先進晶片不在美國製造的問題。

狄斯表示，拜登此行是為紀念「台積電將最先進晶片帶回美國」的重大里程碑。

狄斯談到台積電對鳳凰城投資，由現有的120億美元增加到400億美元，且承諾打造第二座當下最先進的三奈米製程的晶圓廠，明年開始動工，預計2026年投入生產；此外，第一階段的五奈米製程也將推進到四奈米製程，預計於2024年起生產。

白宮晶片法案執行特別顧問查特吉（Ronnie Chatterji）表示，當這兩座晶圓廠在亞利桑那州開始量產，它們可以滿足美國的先進晶片所有需求，美國不必仰賴其他人來製造各種電子產品所需的晶片，也就是供應鏈韌性。

狄斯表示，這場盛會還有晶片供應鏈的重要成員，包含蘋果執行長庫克（Tim Cook）和處理器大廠超微（AMD）執行長蘇姿丰（Lisa Su）等，他們都將採用這座新廠生產的晶片。

狄斯表示，這不僅是亞利桑那州史上最大的外國直接投資，也是美國史上最大規模外國投資案之一，預計創造1萬個高科技且高薪工作，以及超過1萬個建築工作職缺。

被問到拜登政府是否會援引晶片法案補貼台積電，查特吉表示，商務部正在擬定補助規範；狄斯說，許多企業都會爭取晶片法案補助來擴大在美投資，台積電也可以申請，但他拒絕進一步評論台積電獲得美國政府補助的機率。

狄斯細數拜登政府今年通過的晶片法案所帶來的效果，美光（Micron）、英特爾（Intel）和IBM等企業均先後宣布在全美各地的投資案，反映了拜登政府的經濟戰略願景；提供穩定且長久的公共投資，就能吸引私部門的歷史性規模投資；公私投資的背後代表著一個又一個的工作機會，包含勞工、供應商與承包商，這些投資案將在全美遍地開花。