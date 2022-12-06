聯詠11月營收77.78億元 業績連兩月增溫

驅動IC大廠聯詠（3034）於6日公布11月業績，月增逾一成。外界認為，該公司是受到客戶急單挹注，所以已連兩個月營收的月增幅度都達雙位數百分比。

面板驅動IC占聯詠業績比重超過六成，另外還有系統單晶片業務。該公司11月合併營收為77.78億元，月增13.1％、年增35.5％，重回70億元以上水準，但距離去年9月創下的單月營收129.31億元還有一段距離。該公司累計前11月合併營收為1,021.87億元，年減17.2％。

聯詠前三季獲利為239.26億元，年減14.3％，每股純益為39.32元，其第3季毛利率降至42.65％。在供應鏈庫存調整期間，該公司第3季庫存水位已稍有降低，並預期第4季庫存水位將進一步下降。

針對第4季，聯詠估計營收將介於188億至200億元之間，等於將季減3.9％至季增2.2％之間，毛利率估計會落在38.5％至40.5％之間。