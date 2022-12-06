一詮消費性產品需求仍弱 明年首季營運仍保守

LED導線架廠一詮（2486）今年營運受到消費電子產品終端消費需求減少影響，包括主力產品LED導線架、IC導線架及均熱片等產品都受到影響，前3季本業出現小幅虧損，但在業外匯兌收益貢獻下，整體第3季仍是獲利表現，不過，該公司指出，目前看來，第4季營運壓力仍大，單季要維持獲利的難度相當大，預計整體市況最快要到明年第2季才有機會逐步回升。

今年以來，全球LED產業市況疲軟，尤其終端市場以消費性電子產品為主的廠商，今年營運壓力更是沈重，一詮今年前三季本業虧損2700萬元，不過，匯兌收益高達貢獻1.7億元，因此累計前3季歸屬母公司淨利1.09億元、每股盈餘0.49元。

不過，該公司表示，第4季以來新台幣轉強，該公司預期單季不再有匯兌收益貢獻，再加上目前LED市況、下游廠商拉貨情況及公司第4季本業營運仍維持低檔，因此，公司預期第4季單季營運壓力沈重，單季恐有由盈轉虧的壓力，不過，該公司預估，今年全年仍可望維持盈餘表現。

對於明年的營運展望，該公司則是指出，第1季情況看來仍不佳，主要原因包括，第1季原本就是產業淡季，而目前下游的庫存去化尚未完畢，拉貨動作仍消極，再加上第1季中，1月有春節長假、2月工作天數原本就較少等因素，該公司對第1季營運仍持保守看法，公司表示，若以目前市場上下游公司對明年消費性電子產品需求回升的預期，估計明年下半年較有機會看到LED產業需求出現較明顯的回升。