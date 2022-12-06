快訊

泰山賣金雞母全家股權 龍邦再拋四大疑點：賣給誰不敢說清楚？

江澤民追悼大會！習近平悼詞藏端倪 分析：影射「為我所用」

聯電11月營收225.45億元 年增14.67％續創同期新高

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

晶圓代工廠聯電（2303）今（6）日公布2022年11月營收為225.45億元，較10月減少7.39%，下滑到近八個月以來低點，仍較去年同期成長達14.67%，續創同期新高；累計今年前11月營收2577.59億元，年增33.74%。

回顧先前法說會上，聯電就表示，受產業庫存調整影響，預期今年第4季營運將下滑，產能利用率將自逾100%過載狀態降至90%，晶圓出貨量則季減10%，美元平均售價（ASP）持平，並將全年資本支出下修至30億美元。

共同總經理王石強調，儘管近期市場出現動盪，但聯電仍看好5G、AIoT和電動車等應用普及，半導體含量提升將帶動整體市場長期成長動能，其中，車用晶片業務見成長趨勢，將繼續與現有和潛在的車用晶片客戶尋求更多合作機會，維持聯電未來成長動能。

另外，聯電日前證實，在品牌廠和車廠力促供應商晶片生產去中化，近期確實有感受到客戶對自家公司成熟製程詢問度增加不少。

聯電 晶圓代工廠

延伸閱讀

防美國突然出手...PC品牌大廠掀晶片製造去中化？台灣兩大晶圓廠證實

影／民進黨九合一敗選原因？曹興誠：中共散播仇恨、謠言

公私攜手守護幼兒 聯電南科非營利幼兒園今開幕

聯電、聯詠 押長天期

相關新聞

美國官員：台積電將加碼投資3奈米廠

台積電在鳳凰城的5奈米廠今天將舉行移機典禮。白宮經濟顧問狄斯表示，台積電將宣布在亞歷桑那州興建第2家工廠，生產3奈米晶片...

台積電劉德音率團訪美 亞利桑那州長推特秀合照紀念品

台積電（2330）董事長劉德音正率團訪美，預定美國時間6日和創辦人張忠謀、總裁魏哲家等共同出席鳳凰城廠上機典禮，亞利桑那...

高階ABF載板訂單增加 法人看好欣興Q4營運續成長

近期不少工業用IC設計公司與半導體廠確定維持長約，同時也保留預定先進封裝所需ABF載板產能，法人看好，欣興屬於台積電3D...

聚焦利他、永續 台達電創辦人鄭崇華再推新書

台達創辦人鄭崇華今舉行「利他的力量」、「鄭崇華演講集」新書發表會。鄭崇華表示，創業以來就認為，企業對周遭環境必須要負起責...

宏碁陳俊聖：明年業績目標超越業界均值

宏碁於本周舉行全球業務主管會議，董事長陳俊聖在會議上與主管分享總體經濟挑戰，在大環境充滿挑戰下要穩住腳步，訂定業績目標要...

宏碁全球業務會議 陳俊聖訂定明年目標超越業界均值

PC品牌大廠宏碁（2353）於本周舉行全球業務主管會議，由董事長暨執行長陳俊聖、共同營運長黃資婷及高樹國共同主持。本次亦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。