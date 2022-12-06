聯電11月營收225.45億元 年增14.67％續創同期新高
晶圓代工廠聯電（2303）今（6）日公布2022年11月營收為225.45億元，較10月減少7.39%，下滑到近八個月以來低點，仍較去年同期成長達14.67%，續創同期新高；累計今年前11月營收2577.59億元，年增33.74%。
回顧先前法說會上，聯電就表示，受產業庫存調整影響，預期今年第4季營運將下滑，產能利用率將自逾100%過載狀態降至90%，晶圓出貨量則季減10%，美元平均售價（ASP）持平，並將全年資本支出下修至30億美元。
共同總經理王石強調，儘管近期市場出現動盪，但聯電仍看好5G、AIoT和電動車等應用普及，半導體含量提升將帶動整體市場長期成長動能，其中，車用晶片業務見成長趨勢，將繼續與現有和潛在的車用晶片客戶尋求更多合作機會，維持聯電未來成長動能。
另外，聯電日前證實，在品牌廠和車廠力促供應商晶片生產去中化，近期確實有感受到客戶對自家公司成熟製程詢問度增加不少。
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