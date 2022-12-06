快訊

泰山賣金雞母全家股權 龍邦再拋四大疑點：賣給誰不敢說清楚？

江澤民追悼大會！習近平悼詞藏端倪 分析：影射「為我所用」

三星電視豪華陣容再添生力軍 OLED電視強勢登台

經濟日報／ 記者張瑞益／台北即時報導
三星電視豪華陣容再添生力軍，OLED電視強勢登台（三星／提供）
三星電視豪華陣容再添生力軍，OLED電視強勢登台（三星／提供）

三星電子蟬聯16年全球電視銷售冠軍，以優異豐富的產品陣容，深受各地消費者喜愛。為滿足消費者對於電視的多元面板偏好及使用訴求，三星宣布正式在台推出全新OLED電視，透過品牌引以為傲的量子點技術，以精準的彩度與亮度表現、超群的遊戲支援性、先進音效技術與智慧串聯，讓用戶在家輕鬆打造劇院級視聽娛樂體驗。

三星OLED電視共推出55吋與65吋兩種尺寸，建議售價分別為新台幣72,900元、97,900元，自12月13日起開放早鳥訂購，預計2023年1月上旬陸續於全台指定通路上市。

三星表示，OLED電視向來以能展現純淨的深邃黑色而受到用戶青睞，三星OLED電視的能耐則更上層樓。透過QD-OLED自體發光科技，每個像素獨立發光，提供純淨的黑白對比，並以量子HDR OLED提升亮度，不論場景亮或暗，細節層次分明、畫面鮮明耀眼，借助三星獨家量子點薄膜，視覺效果更加清晰。

此外，三星OLED電視具備極廣域視角，讓光線集中且均勻擴散，享受一致的色彩表現，看電影、追世足，無論從任何角度觀看，都能擁有如同C位的視覺效果，體驗相同的感動。

三星電子 電視 OLED

延伸閱讀

Meta也要合作？傳將用三星、LG設計的新款虛擬視覺設備的顯示面板

她逛好市多見這一物下殺6萬超心動 網友傻眼：搬運是個大問題

三星、LG均投入新款混合實境頭戴裝置的面板設計 明年將提供蘋果使用

史上最輕16吋OLED筆電Acer Swift Edge在台開賣 買就抽5千LINE Points

相關新聞

美國官員：台積電將加碼投資3奈米廠

台積電在鳳凰城的5奈米廠今天將舉行移機典禮。白宮經濟顧問狄斯表示，台積電將宣布在亞歷桑那州興建第2家工廠，生產3奈米晶片...

台積電劉德音率團訪美 亞利桑那州長推特秀合照紀念品

台積電（2330）董事長劉德音正率團訪美，預定美國時間6日和創辦人張忠謀、總裁魏哲家等共同出席鳳凰城廠上機典禮，亞利桑那...

高階ABF載板訂單增加 法人看好欣興Q4營運續成長

近期不少工業用IC設計公司與半導體廠確定維持長約，同時也保留預定先進封裝所需ABF載板產能，法人看好，欣興屬於台積電3D...

聚焦利他、永續 台達電創辦人鄭崇華再推新書

台達創辦人鄭崇華今舉行「利他的力量」、「鄭崇華演講集」新書發表會。鄭崇華表示，創業以來就認為，企業對周遭環境必須要負起責...

宏碁陳俊聖：明年業績目標超越業界均值

宏碁於本周舉行全球業務主管會議，董事長陳俊聖在會議上與主管分享總體經濟挑戰，在大環境充滿挑戰下要穩住腳步，訂定業績目標要...

宏碁全球業務會議 陳俊聖訂定明年目標超越業界均值

PC品牌大廠宏碁（2353）於本周舉行全球業務主管會議，由董事長暨執行長陳俊聖、共同營運長黃資婷及高樹國共同主持。本次亦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。