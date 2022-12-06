三星電視豪華陣容再添生力軍 OLED電視強勢登台

三星電子蟬聯16年全球電視銷售冠軍，以優異豐富的產品陣容，深受各地消費者喜愛。為滿足消費者對於電視的多元面板偏好及使用訴求，三星宣布正式在台推出全新OLED電視，透過品牌引以為傲的量子點技術，以精準的彩度與亮度表現、超群的遊戲支援性、先進音效技術與智慧串聯，讓用戶在家輕鬆打造劇院級視聽娛樂體驗。

三星OLED電視共推出55吋與65吋兩種尺寸，建議售價分別為新台幣72,900元、97,900元，自12月13日起開放早鳥訂購，預計2023年1月上旬陸續於全台指定通路上市。

三星表示，OLED電視向來以能展現純淨的深邃黑色而受到用戶青睞，三星OLED電視的能耐則更上層樓。透過QD-OLED自體發光科技，每個像素獨立發光，提供純淨的黑白對比，並以量子HDR OLED提升亮度，不論場景亮或暗，細節層次分明、畫面鮮明耀眼，借助三星獨家量子點薄膜，視覺效果更加清晰。

此外，三星OLED電視具備極廣域視角，讓光線集中且均勻擴散，享受一致的色彩表現，看電影、追世足，無論從任何角度觀看，都能擁有如同C位的視覺效果，體驗相同的感動。