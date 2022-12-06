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環球晶上半年將配發6.5元現金股利 殖利率1.36％

經濟日報／ 記者鐘惠玲/即時報導

半導體矽晶圓大廠環球晶（6488）於6日公布，擬配發上半年每股現金股利共6.5元，盈餘配發率為63.4％。以該公司6日收盤價476.5元來計算，殖利率約1.36％。

環球晶董事會通過2022年上半年現金股利案，其上半年每股稅後純益為10.25元，將自盈餘配發每股5.265元現金股利，加計資本公積配發每股1.235元現金股利，合計每股配發6.5元現金股利，配發總金額為28.3億元。該公司除息基準日為明年1月11日，股利發放日為明年2月10日。

環球晶表示，目前該公司除了小尺寸晶圓稼動率稍微鬆動外，大尺寸及特殊晶圓皆滿載生產。受通膨及消費者信心水準下降的影響，消費型產品需求疲軟，導致小尺寸產品拉貨力道放緩、墊高庫存水位，但隨著下游廠商調整出貨量，預計明年上半庫存將逐漸去化。至於大尺寸及特殊晶圓如FZ、SOI，因為強勁的車用與工業應用支撐而持續熱絡。

同時，環球晶也特別提到，電動車與淨零碳排等政策激勵，化合物半導體市場規模預期未來將迅速擴大。

股利 環球晶

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