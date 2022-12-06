快訊

被郭台銘勸進力拚2024總統大選？侯友宜這樣回應

韓國瑜遭指「北聯幫的」怒告台聯黨主席劉一德 高院民事庭宣判結果曝

已婚高司男女軍官營區共宿還藉將官車掩護 海軍開鍘

世足16強收視熱 中華電MOD、Hami Video新增20萬用戶

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

2022 FIFA世界盃風潮持續席捲全台，16強賽更是強力推升收視，中華電信（2412）宣布，世足熱潮成功帶動MOD、Hami Video新增用戶數超過預期的20萬戶，隨著世足賽程進行到16強賽後，收視熱度逐步飆升，MOD卡達世足專區與Hami Video全站流量累積2.7億次，預計八強賽開打前可突破3億次。

去年東京奧運，MOD及Hami Video觀看人次高達730萬，瀏覽量高達2.7億次，世足賽開打前，中華電信就預估，世足賽可望突破東京奧運的收視水準，同時上線人數預估將突破百萬，世足賽觀看人次及瀏覽量將比奧運成長三倍，MOD、Hami Video用戶數將新增20萬，提升到近290至300萬。

現在世足賽才打到16強賽，中華電信就宣布MOD、Hami Video新增用戶數超過20萬戶，提前達標，預期隨著世足賽事越打越熱，新增用戶數也將持續攀升。

中華電信指出，繼法國優先晉級16強後，巴西、葡萄牙、阿根廷、日本、克羅埃西亞等各國亦跟進搶下16強賽門票，場場精彩、熱度不斷，進入16強後，一戰定勝負的刺激賽況，球迷點擊觀看MOD卡達世足專區更為踴躍，單日平均總瀏覽次數接近650萬次，全賽期總瀏覽次數更是即將破億。

此外，中華電信表示，打出亞洲大驚奇的日韓所上演的逆轉秀，也都在MOD熱點回看功能前10名之列，包括12月2日藍武士對西班牙的底線即刻救援，以及南韓孫興慜終場前狂奔1打3妙傳超前葡萄牙等，持續締造一波波收視高峰。

中華電信指出，上週六（12月3日）於16強賽首場荷蘭對戰美國中場休息時間，在Hami Video推出全台獨家動力火車中場秀，前所未見的虛擬球場表演震撼全網，動力火車帶來《忠孝東路走九遍》、《我很好騙》、《救世主》等金曲串燒，演唱時段緊追整場賽事流量最高峰。

中華電信更預告，Hami Video將於12月18日冠軍賽重磅推出由金曲嘻哈天團頑童MJ116運用XR創新科技的中場秀演出，打造最強賽事結合最強演出，將本屆世足推升到最高聲勢。

今年搶進世足熱，中華電信獨家推出「Hami Video金球大禮包」超值價888元，中華電信表示，申辦「Hami Video金球大禮包」，獨享Hami Video運動館150天，使用世足AR服務等好康優惠，完成登錄再抽出百萬大獎，將在12月17日季軍戰前晚上10點抽出特斯拉一台。

此外，中華電信指出，全台7-ELEVEN門市ibon熱賣「Hami Video電子序號」，祭出加量不加價的「ibon天數升級方案」，隨時掌握最新世足戰況，如果要全家一起瘋世足、高速上網、隨選隨看，推薦申辦「MOD家速方案」，以HiNet光世代500M/250M搭配MOD餐包組合，每月超值優惠價最低1,199元起。

中華電信 MOD 東京奧運

延伸閱讀

世足運彩／西班牙名過其實 看好摩洛哥再演驚奇推薦受讓佳

世足運彩／攻守狀況更勝瑞士一籌 看葡萄牙不讓分勝晉8強

世足賽／PK戰攔3記射門 克羅埃西亞門將展「天網」傳統

世足運彩拚手氣！買了彩券該藏在哪 提升中獎率「四大要點」

相關新聞

台積電劉德音率團訪美 亞利桑那州長推特秀合照紀念品

台積電（2330）董事長劉德音正率團訪美，預定美國時間6日和創辦人張忠謀、總裁魏哲家等共同出席鳳凰城廠上機典禮，亞利桑那...

聚焦利他、永續 台達電創辦人鄭崇華再推新書

台達創辦人鄭崇華今舉行「利他的力量」、「鄭崇華演講集」新書發表會。鄭崇華表示，創業以來就認為，企業對周遭環境必須要負起責...

高階ABF載板訂單增加 法人看好欣興Q4營運續成長

近期不少工業用IC設計公司與半導體廠確定維持長約，同時也保留預定先進封裝所需ABF載板產能，法人看好，欣興屬於台積電3D...

宏碁陳俊聖：明年業績目標超越業界均值

宏碁於本周舉行全球業務主管會議，董事長陳俊聖在會議上與主管分享總體經濟挑戰，在大環境充滿挑戰下要穩住腳步，訂定業績目標要...

宏碁全球業務會議 陳俊聖訂定明年目標超越業界均值

PC品牌大廠宏碁（2353）於本周舉行全球業務主管會議，由董事長暨執行長陳俊聖、共同營運長黃資婷及高樹國共同主持。本次亦...

沈榮津：ASML不只加碼投資 歐洲供應鏈也要落地台灣

荷商艾司摩爾（ASML）加碼投資台灣，行政院副院長沈榮津今（6）日指出，ASML在台灣的新廠將在7月動工，將會是ASML...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。