世足16強收視熱 中華電MOD、Hami Video新增20萬用戶

2022 FIFA世界盃風潮持續席捲全台，16強賽更是強力推升收視，中華電信（2412）宣布，世足熱潮成功帶動MOD、Hami Video新增用戶數超過預期的20萬戶，隨著世足賽程進行到16強賽後，收視熱度逐步飆升，MOD卡達世足專區與Hami Video全站流量累積2.7億次，預計八強賽開打前可突破3億次。

去年東京奧運，MOD及Hami Video觀看人次高達730萬，瀏覽量高達2.7億次，世足賽開打前，中華電信就預估，世足賽可望突破東京奧運的收視水準，同時上線人數預估將突破百萬，世足賽觀看人次及瀏覽量將比奧運成長三倍，MOD、Hami Video用戶數將新增20萬，提升到近290至300萬。

現在世足賽才打到16強賽，中華電信就宣布MOD、Hami Video新增用戶數超過20萬戶，提前達標，預期隨著世足賽事越打越熱，新增用戶數也將持續攀升。

中華電信指出，繼法國優先晉級16強後，巴西、葡萄牙、阿根廷、日本、克羅埃西亞等各國亦跟進搶下16強賽門票，場場精彩、熱度不斷，進入16強後，一戰定勝負的刺激賽況，球迷點擊觀看MOD卡達世足專區更為踴躍，單日平均總瀏覽次數接近650萬次，全賽期總瀏覽次數更是即將破億。

此外，中華電信表示，打出亞洲大驚奇的日韓所上演的逆轉秀，也都在MOD熱點回看功能前10名之列，包括12月2日藍武士對西班牙的底線即刻救援，以及南韓孫興慜終場前狂奔1打3妙傳超前葡萄牙等，持續締造一波波收視高峰。

中華電信指出，上週六（12月3日）於16強賽首場荷蘭對戰美國中場休息時間，在Hami Video推出全台獨家動力火車中場秀，前所未見的虛擬球場表演震撼全網，動力火車帶來《忠孝東路走九遍》、《我很好騙》、《救世主》等金曲串燒，演唱時段緊追整場賽事流量最高峰。

中華電信更預告，Hami Video將於12月18日冠軍賽重磅推出由金曲嘻哈天團頑童MJ116運用XR創新科技的中場秀演出，打造最強賽事結合最強演出，將本屆世足推升到最高聲勢。

今年搶進世足熱，中華電信獨家推出「Hami Video金球大禮包」超值價888元，中華電信表示，申辦「Hami Video金球大禮包」，獨享Hami Video運動館150天，使用世足AR服務等好康優惠，完成登錄再抽出百萬大獎，將在12月17日季軍戰前晚上10點抽出特斯拉一台。

此外，中華電信指出，全台7-ELEVEN門市ibon熱賣「Hami Video電子序號」，祭出加量不加價的「ibon天數升級方案」，隨時掌握最新世足戰況，如果要全家一起瘋世足、高速上網、隨選隨看，推薦申辦「MOD家速方案」，以HiNet光世代500M/250M搭配MOD餐包組合，每月超值優惠價最低1,199元起。