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資料儲存公司Pure Storage：明年營運展望樂觀

經濟日報／ 記者林思宇／台北即時報導
Pure Storage公布 2023年亞太地區儲存趨勢預測，為企業永續力賦能。圖為右至左依序為Pure Storage大中華區技術總監 何與暉、Pure Storage東盟及大中華區副總裁 蔡烽隆、Pure Storage台灣區總經理 呂晏緹、Hopax聚和國際資訊長 王邦畯。Pure Storage／提供
Pure Storage公布 2023年亞太地區儲存趨勢預測，為企業永續力賦能。圖為右至左依序為Pure Storage大中華區技術總監 何與暉、Pure Storage東盟及大中華區副總裁 蔡烽隆、Pure Storage台灣區總經理 呂晏緹、Hopax聚和國際資訊長 王邦畯。Pure Storage／提供

近期景氣逆風，但資料儲存公司Pure Storage今（6）日表示，由於傳統企業數位轉型需求持續增加，瞄準政府系統更新、智慧醫療等市場；目前來看，明年營運展望依舊樂觀。

Pure Storage今日公布 2023年亞太地區儲存趨勢預測，為企業永續力賦能。Pure Storage東盟及大中華區副總裁蔡烽隆（Chua Hock Leng）、Pure Storage大中華區技術總監何與暉、Pure Storage台灣區總經理呂晏緹和Hopax聚和國際資訊長王邦畯出席。

Pure Storage今年第3季營收為6.76億美元，累計第1季到第3季累計營收達27.5億美元，年成長26%，全球客戶數逾1.1萬。

蔡烽隆表示，明年全球營運仍成長。新加坡國內有很多跨國銀行及政府部門都採用Pure Storage，因其每3到4年會更新一次系統，Pure Storage能夠協助他們順利解決問題。

呂晏緹表示，今年在大家努力下，台灣外部OEM儲存市場佔有率達22.3%，遠高於整體市場佔有率7%。

呂晏緹表示，公司一直以來都是從協助客戶解決問題的角色出發，從目前情況來看，明年上半年仍舊樂觀。她認為，在台灣明年將可深耕醫療產業、傳統產業、及政府部門等客戶，協助系統升級及數位轉型。

何與暉表示，隨著快閃記憶體的成本降低，密度提高，且環境永續發展審查制度日趨嚴格，會促使企業捨棄傳統硬碟，改從快閃儲存技術上節省能源和空間，因此明年預期快閃儲存技術的密度將出現飛躍式的發展，使其更適用於 Tier 2 甚至 Tier 3 工作負載。

王邦畯表示，Pure Storage協助公司數位化轉型，以「N次貼」為例，透過導入FlashArray//X達到6：1的資料減量比，整體容量提升近1倍，並以單1台FlashArray//X取代既有5台他牌儲存設備，減少每年2萬度的耗電量與10噸碳排放。

營收 快閃記憶體

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