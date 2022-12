樺漢11月營收創新高 前11月營收首破千億大關

工業電腦大廠樺漢(6414)公布2022年11月自結合併營收達124.89億元,月增18.6%、年增23.8%,累計2022年前11月自結合併營收破千億元大關、達1,061.40億元,年增25.6%。樺漢不畏全球通膨、中國大陸封控、電子產業景氣疲軟等環境因素干擾,三大事業體的營收齊步呈年增率正成長,不僅11月整體營收登歷史新高,前11月營收更超越去年全年一成的表現。

樺漢表示,個體再度穩健大幅成長,合併布達佩斯廠的11月營收,遞出年增率300.5%、跳躍式成長的態勢,其主要是受惠於歐美地區旗下金融零售、彩票博弈等客戶強勁的訂單需求貢獻,包括自助ATM、自助結帳機、彩票博弈機等出貨暢旺,同步也帶動布達佩斯廠的產能稼動率提升,有助隨著樺漢個體營運規模放大,堆疊集團全年每股經營績效表現有機會在環境逆風中,持續遞出優異的成績單。

根據國際調研機構的數據統整,預估2025年全球工業電腦市場規模,光是硬體設備解決方案即有62億美金的商機,而隨著物聯網掀起科技的技術變革下,創造軟硬整合解決方案、以及IoT雲端平台的出現,讓設備製造商可提供設計、模擬、維護、生產、製造與電子商務發展環境下的全球化雲端應用服務,克服產業面對轉型時的數位落差,也推進市場規模放大超過180倍的商機、達1.1兆美金,創造已擁有完整解決方案的樺漢集團良好業務開拓空間。

樺漢近20年以來,營運方向與演進不斷隨著科技技術進程,持續結合更多合作戰略夥伴,提升集團競爭力與營運表現,從起初提供IIoT獨特且適用於惡劣環境的工規硬件產品與服務,快速擴大市場占有率,進而垂直整合市場所需的軟硬體,延伸提供全面且訂閱式的ESaaS (Ennoconn Solution as a Service) 開放性混和雲解決方案,並以此為基礎,整合上下游供應鏈,打造樺漢獨創涵蓋HaaS、IaaS、PaaS、SaaS一條龍XaaS (Everything as a Service) 一切即服務,讓樺漢集團的工控產品結合軟體、雲端服務高附加價值之差異化,且集團也將隨著主要客戶對於軟體、雲端服務的比重持續拉高,將進一步提升樺漢個體三率表現,並對整體營運帶來正面的挹注。

展望2023年,樺漢對營運表現保持正成長深具信心。儘管子公司Kontron AG因轉型至高毛利率表現的IoT技術領域而出售部分國家的IT Service業務,雖將對集團明年整體營收呈波動之情形,然以目前三大事業體在手訂單且依照掌握到的物流與生產排程來看,BB Ratio仍保持在1.15~1.10的水準,整體接單動能強勁,加上樺漢包括AI圖形平台、電力節能平台、汽車IC設計等ESaaS開放性平台即將問市,在業務團隊努力開拓下,日前已接獲包括政府機關、智慧樓宇、電動車等產業客戶高度殷切與洽談合作的可能性,有機會於明年起逐步開花結果,為集團營運注入持續穩定成長的效果。