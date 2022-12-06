工研院分享以科技為社會公益注入服務新力量

科技不僅能帶動產業發展，也能讓公益更有力量！工研院今（6）日舉辦「2022科技公益經驗分享交流研討會」，分享輕便易攜的「手持式超音波」、即時供水的「免電力重力式淨水裝置」、能將尿液變電能的「微生物燃料電池」、及同仁翻山越嶺送電到花蓮原民部落的案例，並邀請長榮大學、東華大學等機構團體相互交流，分享以科技關懷社會的經驗，期能啟發更多科技公益的好點子，擴散科技服務公益的能量。

工研院院長劉文雄表示，近年疫情肆虐、夏季高溫、大旱缺水，極端氣候下大自然的反撲，個人、產業、乃至國家，沒有人是局外人。面對這些災害威脅，首當其衝的往往是社會上的弱勢族群。為此，工研院在以科技研發帶動產業發展的同時，也用心了解、深入觀察社會需求，運用科技研發能量，盼能解決急難救助問題，服務弱勢偏鄉。投入社會公益11年以來，工研院已有超過90項科技運用於公益的提案，累積超過2萬人天的志工投入。期透過研討會與各界討論交流，能再擴大科技應用能量，讓科技化身溫暖陽光，照亮社會每個角落。

研討會中工研院分享各項科技公益成果。在健康樂活方面，超音波頸動脈血管檢查，可有效預測心血管疾病機率，達到提早發現，及早預防的目標。但因傳統超音波設備體積較大，病患需至醫院才能做檢查，工研院以自行研發之手持式超音波技術「ITRI SONO」，攜手臺大醫院雲林分院，為雲林縣土庫鎮居民進行社區檢測，提前發現動脈硬化、斑塊、血管狹窄，降低中風風險，讓社區篩檢服務更完善周全。

在永續環境方面，工研院協助明德社區公共廁所、長榮大學珍古德環境教育中心，各建立一套整合尿液微生物燃料電池及乾式生態化廁所，將尿液轉換成電能，達到淨化、產能及資源再利用目的。此技術除可保護明德水庫水質，用作國際學生環境教育設施，還能鼓勵學生將此設施引進非洲國家，協助當地解決水污染、電力缺乏及肥料不足等問題。

另外，針對偏鄉淨水問題，工研院也開發「免電力重力式淨水裝置」，具有操作簡單、耗材易更換、不易故障等特點，可依不同原水水質，結合生物網膜（BioNET）技術或砂濾做前處理，降低淨水薄膜負荷，未來將隨慈善公益團體前往開發中國家，協助提供潔淨飲水。