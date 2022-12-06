聚焦利他、永續 台達電創辦人鄭崇華再推新書

台達創辦人鄭崇華今舉行「利他的力量」、「鄭崇華演講集」新書發表會。鄭崇華表示，創業以來就認為，企業對周遭環境必須要負起責任，並要提供解決方案，因此一直要求要提高能源的使用效率，讓客戶使用產品更節省能源，對環境有正面效應。

鄭崇華也說，台達於近年轉型成長的進程，包括發展實際的節能解決方案，同時透過人才培育、能源教育、綠建築、線上教育課程，積極實踐社會參與，台達也連15度參與聯合國氣候會議，喚起大眾關心氣候變遷，期盼可以為減緩全球暖化盡一份力。

鄭崇華表示，這些年台達不斷研發新技術，包含電動車充電、儲能系統，持續打造綠建築推廣節能，希望貢獻自己的核心技術和周邊資源，替未來世代提供沃土和養分，打造更好的社會跟環境給下一代。」