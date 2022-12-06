宏碁陳俊聖：明年業績目標超越業界均值

宏碁於本周舉行全球業務主管會議，董事長陳俊聖在會議上與主管分享總體經濟挑戰，在大環境充滿挑戰下要穩住腳步，訂定業績目標要超越業界均值。同時，他亦強調新事業與孵化中事業與集團之綜效的重要性，協助集團在產業逆風中持續發展。

今年宏碁全球業務主管會議由董事長暨執行長陳俊聖、共同營運長黃資婷及高樹國共同主持，這也是為疫情以來首度舉行實體會議，全球各區高階主管來台齊聚，檢視2022年業務成果同時為2023年共同訂定目標。

宏碁今年也首度舉辦World Predator League，各區也分別交流舉辦成果，總計有來自50餘個地區的專業及業餘隊伍將參加各地區的總決賽，並於《絕地求生》、《DOTA2》、《英雄聯盟》及《火箭聯盟》等熱門遊戲中一展身手，爭奪超過50萬美金的獎金池及頂級遊戲硬體設備。