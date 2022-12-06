沈榮津：ASML不只加碼投資 歐洲供應鏈也要落地台灣

荷商艾司摩爾（ASML）加碼投資台灣，行政院副院長沈榮津今（6）日指出，ASML在台灣的新廠將在7月動工，將會是ASML在台灣最大投資金額，另外也將計畫把歐洲供應鏈帶到台灣落地。

沈榮津今日出席「2022年臺日科技對話：半導體關鍵技術佈局與人才育成論壇」致詞時提到，現在台日在半導體供應鏈中形成的更緊密的互補關係且共生、共榮；去年日本也制定的半導體及數位產業的戰略來大舉投入資源，補助台積電（2330）在日本設廠，並且日本矽晶圓大廠勝高也與台塑集團合作投資了282億擴大雲林麥寮的廠房。

除此之外，日前宣布來台擴大投資的ASML規劃將在新北市林口工一產業園區內新建廠區，擴大產能，新廠預計明年7月動工，將會是ASML在台灣最大投資金額。沈榮津更透露，ASML還計劃將歐洲供應鏈帶到台灣落地。

沈榮津也說，政府窮盡一切，解決半導體發展所需的水、電、地及人才培育問題，也舉了土地的例子，沈說，半導體1個世代製程需要八座廠區面積規模，目前台積電2奈米的4座廠區將在竹科寶山二期擴建，其餘則安排在中科，中科也已經在5日通過環評，一切都按照時間表進行。