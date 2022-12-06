致伸11月營收66.2億元 月增5.8%
致伸（4915）11月營收66.2億元，年減2.9%，月增5.8%，累計今年前11個月合併營收733.9億，年增13%。
致伸表示，11月受到PC/電競與消費性產品需求疲弱，品牌廠商庫存去化較慢，致使整體營收呈現小幅年減，但是整體視覺影像產品方面，汽車電子 (car ADAS) 與B2B相關應用相機持續維持高成長動能。
商用設備如印表機因後疫情與新案，需求回復強勁。整體聲學營收乃因專業聲學比重進一步拉高，而抵銷消費聲學產品需求疲弱。雖然11整體營收小幅年減，因產品組合優化，毛利率持續提升等有利因素，獲利有望為年成長。
致伸預期，本季因三感合一產品組合的多元與優化及新產品逐漸達到經濟規模，獲利將呈現年成長。智慧物聯方面，如安全監控與智慧家庭等新產品，也將陸續推出新案而有較顯著的貢獻。
本季因新事業群 (車電與工業物聯方面) 營收成長，也將能抵銷消費等疲弱的需求， 致伸致力於強化獲利成長動能。預期2022年因產品組合優化，獲利率提高，全年獲利年增率將有望高於營收年增率。
致伸累計今年前三季歸屬於母公司淨利21.4億元，每股純益4.77元。
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