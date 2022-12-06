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網家拍付國際前總經理韓昆舉加入台灣大 負責策略專案

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

網路家庭（8044）去年收購廿一世紀數位科技等FinTech業務後，今年開始組織整併，以廿一世紀數位科技為主，拍付國際前總經理韓昆舉也在不久前離職，轉任台灣大哥大（3045）副總經理，據了解將以策略規劃業務為主。

業界人士指出，韓昆舉在網路家庭任職長達16年，最近幾年主要負責支付工具Pi錢包、Pi幣業務，後來整併了網路家庭的第三方支付、電子支付後，去年才成為集團副總級，但眼看後續FinTech業務明顯將由先買後付(BNPL)為主的廿一世紀數位科技主導，韓昆舉也萌生去意。

拍付國際旗下的Pi錢包與P幣原本是集團董事長詹宏志期待建立線上融合線下、打通生活通路的Pi幣生活圈的重要工具，但始終無法與街口、LINE Pay等社群支付工具競爭，使用上也難在眾多通路應用，韓昆舉11月底離開網路家庭前，Pi拍錢包甚至還在雙11當天晚上掛點，幾小時內無法使用，差點讓業界以為Pi拍錢包在雙11「被收掉」，後來執行長張瑜珊還在自己的臉書上含蓄的表示，修復系統後還趕快去把用戶訂單撈出來一一「追單」，希望一張都不要少。

網路家庭 台灣大哥大

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