沈榮津：台日半導體供應鏈不僅互補且共生、共榮

行政院副院長沈榮津今（6）日指出，全球半導體供應鏈正在快速發展中，台灣半導體產業去年的年產值已達4.1兆元，對我國經濟有著相當大的貢獻；如今台灣與日本也正在加強合作關係，台日的半導體供應鏈已經形成了更緊密的互補關係，且共生、共榮。

沈榮津今日出席「2022年臺日科技對話：半導體關鍵技術佈局與人才育成論壇」致詞時提到，台灣半導體產業鏈，大約花費了50年不斷的扎實打底才造成的，透過完整的供應鏈布局及產學間的共同研發，以及專業人才的培育，才得以創造出全球最具供應鏈韌性跟經濟效益的生產模式。

沈榮津說，2021年，台灣半導體產業的產值高達4.1兆元，自己也依稀記得自己在擔任工業局副局長時所推動的兩兆雙星，就是盼產業的年產值能夠上兆，如今在國人大家一起努力之下，已經打造的4.1兆年產值，也造就了30萬個就業機會，其中晶圓代工及IC封測全球第一、IC設計全球第二，對我國的經濟有著相當大的貢獻。

提到台日間的合作，沈榮津說，為建構台日半導體供應鏈的合作，自己在擔任經濟部次長時，2017年自己親自跑到日本與當地半導體材料、設備公司談合作，在經濟部長期努力之下業者也擴大在台灣設廠與研發的合作，在此也感謝日本的工商企業界協助。去年日本也制定的半導體及數位產業的戰略來大舉投入資源，補助台積電（2330）在日本設廠，並且日本矽晶圓大廠勝高也與台塑集團合作投資了282億擴大雲林麥寮的廠房。

此外，沈榮津也題到，日本第一大半導體設備製造商東京威力科創，也在11月25日於南科成立營運中心，將聚焦於半導體設備與零組件在地加工及技術的維修，此舉也能提升台灣技術廠商的核心實力；現在台日在半導體供應鏈中形成的更緊密的互補關係且共生、共榮，根據美國半導體協會的預估，全球半導體產業2025年產值將上看5500億美元，預期將可帶動全球半導體生產製造的成長。

另外，沈榮津也提到，當年台積電想要生產半導體的時候，還要跟美國英特爾技術授權，如今台積電一步一腳印走來，現在已經不再需要進行技術授權，且英特爾的先進製程產品也不得不委託台積電來代工，政府這幾年來為了發展半導體也可以說是窮盡一切，不論是在土地、水、電及人才部分都有一個特別條例來支持半導體的產業發展，尤其是集結台灣頂尖大學來與產業界合作，培植半導體業的人才。

另外，民進黨立委、立法院亞東國會議員友好協會長郭國文也在致詞時表示，甘利明議員與已故的安倍晉三首相，以及現任自民黨副總裁的麻生太郎齊名，更有「3A聯盟」之稱，可見他在政壇的份量；除此之外，甘利名議員是自民黨半導體戰略推進議員聯盟會長，也是促成台積電到九州設廠的一大推手，對於日本半導體產業走向與發展有關鍵影響力。

郭國文說，台日半導體產業具互補性，台灣是最先進製程的研發與製造龍頭，日本則在半導體素材與製造設備上具有優勢，加上地理位置接近讓據點與技術人才的移轉時間、金錢成本都可控，各面向驗證台日是最好的合作夥伴。