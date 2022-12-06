數位廣告市場遭壟斷 公平會：必要的話提修法

公平會今（6）日舉行「競爭政策與公平交易法學術研討會」，公平會副主委兼發言人陳志民針對提問，多數媒體不得不與跨國巨擘數位平台合作，但又沒有議價權力，公平會是否考慮修法，陳志民表示，待數位經濟白皮書正式出版，必要的話會以白皮書內容提出修法。

陳志民表示，公平會先前已在國會允諾，在年底前出版數位經濟白皮書。對於只剩不到一個月的時間，公平會都還未發布，陳志民表示，已經編列完成，目前會加開委員會審理，而一直無法出版是因為卡在委員會，大家都有不同的意見。

先前公平會公布數位經濟白皮書初版，遭譏像研究報告，對於最重要的修法基礎，初稿僅提出「觀察國際最新理論發展及個案應用」、「加強蒐集數位經濟相關因素之數據資料」，陳志民表示，年底正式出版的白皮書，整體架構不會差很多，但搜集各方意見後，刪除許多不適合的部分；對於白皮書增加哪些部分，陳志民表示現在還不便透露。

對於媒體業最關心的濫用市場支配地位的數位廣告與新聞收費，陳志民表示，有必要的話，將以正式出版的數位經濟白皮書為基礎提出修法，另外，公平會也會持續協助新聞媒體業者與數位平台的協商。