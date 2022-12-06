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大立光11月營收月、年雙增 法人預期續航力道待觀察

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
大立光（3008）11月營收月增0.35%、年增20.2%，符合市場預期。本報系資料照
大立光（3008）11月營收月增0.35%、年增20.2%，符合市場預期。本報系資料照

大立光（3008）11月營收月增0.35%、年增20.2%，符合市場預期，分析師表示，主要因蘋果iPhone14系列機種鏡頭量產出貨，帶動營收維持於高檔；展望後勢，iPhone14 Pro、Pro Max受到市場歡迎，新款鏡頭出貨量在第4季達到短期高峰，但因後續將進入iPhone出貨淡季，營收將與手機鏡頭出貨同步放緩。

法人機構指出，展望第4季，iPhone零組件拉貨量將來到全年高峰，iPhone14 Pro、Pro Max升級幅度較大，導致多國供不應求，調升iPhone14 Pro、Pro Max生產比重，由於其都為3鏡頭機種，因此，進一步推升鏡頭出貨量，預估大立光第4季營收可望季增15%。

因客戶要求鏡頭與VCM一起出貨，預期VCM與鏡頭搭配出貨的比例將與第3季相當，預期第4季毛利率將與上季差異不大，在不預估匯兌利益的前提下，預估稅後淨利57.24億元，每股稅後純益70%，EPS約42.8元。

展望2022年，分析師表示，由於中國大陸消費者收入前景轉淡，對手機價格的敏感度更高，為壓低硬體成本，將持續壓低鏡頭規格，預期Android手機高階鏡頭出貨量將受到壓抑；iPhone14系列機種因Pro版升級幅度較大，上市初期供不應求，增加Pro版機種生產比重，提升iPhone鏡頭出貨量，帶動下半年營收回溫，預估全年營收年增3.9%，iPhone鏡頭搭配VCM出貨比重較2021年提升，預期2022年毛利率將較2021年下滑，公司實現大筆匯兌利益，預估稅後淨利243億元，年增三成，EPS約182元。

手機鏡頭 iPhone 大立光

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