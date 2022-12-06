中科擴建二期環評案通過初審 中科：最快明年中提供建廠

攸關台積電二奈米廠的中科台中園區擴建二期環評案，昨天通過環保署專案小組初審。中科管理局今指出，總面積達89.75公頃，最快明年年中可提供建廠，預計創造年產值約4857億元，提供約4500個就業機會。

局長許茂新說，會在收到環保署第3次初審會議正式會議紀錄後，盡速將補正資料提送環保署環評大會審查。另，在用地變更上，3月14日已將都市計畫送審，經台中市都委會2次專案小組審查通過同意送大會，中科9月15日完成補正資料予市府，用地取得部分亦已完成地上物查估作業，後續將配合市府及內政部審查及作業程序辦理。

中科指出，雖然全球經濟有新冠疫情及烏俄戰爭等諸多外在變數，但今年招商仍創下佳績，截至11月累計引進高科技廠商17家，總投增資額達1千8百22億元。

中科截至11月底有237家高科技廠商（含45家外商公司）進駐，投資金額逾2兆4665億元。今年1至8月整體營業額達7千7百億元，較去年同期提升15.42%；1至10月貿易總額達7千7百43億元，較去年同期成長19.24%。10月底從業員工數5萬5546人，較去年10月底增加7.94%，續創歷史新高。

為加速吸引廠商進駐，中科管理局在二林、虎尾園區都投入各項建設。二林園區已逐步完善相關基礎設施，包括興建宿舍、標準廠房、再生水套裝系統及水資源中心等，標準廠房預計114年啟用，屆時將可提供更多中、小型規模廠商進駐，園區聯外交通亦持續優化中。

虎尾園區附近環狀區域交通網絡完整，有利吸引更多優秀企業與人才進駐，輔以雲科大、虎科大兩所科技大學坐落在旁，有助中、小型新創公司推動產學合作。中科在2019年興建虎尾園區標準廠房，今年底即可提供18個單元、6452坪廠房空間，各單元可彈性合併租用，目前已有多家廠商洽詢中。

中科管理局說，園區營造友善投資環境，朝向「精緻多元、優生活、節能永續」的目標邁進，歡迎廠商加入，電話：（04）25658588 分機7311-7313、7315-7317。