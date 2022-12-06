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群電11月合併營收33.54億元 月增7%

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

電源大廠群電（6412）11月合併營收33.54億元，月增7.6%，年減10.7%。累計今年前11個月合併營收380.36億元，年增2.6%，為同期新高。

在獲利方面，受惠於匯率及產品組合，法人預期，群電第4季獲利率有望優於去年同期，以全年來看獲利增幅將優於營收，2022年獲利可望再挑戰新高。

展望明年，群電表示，雲端智能應用仍將扮演成長主力，預期200瓦以上的電競筆電電源、衛星通訊電源業務將穩健成長，加上2,000瓦以上伺服器電源與智慧建築事業布局有成，可望為營收成長再添助力。

PC應用方面，由於過去兩年疫情帶動PC需求爆發性成長，疫情消退後短期內市場對PC產業的看法比較保守，但從歷史經驗來看，品牌業者在不景氣時更會將重心聚焦於產品升級，期望透過產品的創新與差異化，刺激新的消費者需求。群電也積極和客戶及供應鏈夥伴密切合作，共同推動高值或高效率電源供應器發展，持續優化公司產品組合，聚焦於獲利提升。

群電表示， 2021年受到疫情、缺料、塞港等影響，客戶拉貨平準化，也造成去年第4季淡季不淡、營收罕見地優於第3季盛況。今年隨著疫情趨緩、半導體缺料問題不再，第四季營運將回歸傳統淡季模式，因為基期墊高，本季營收年對年的降幅將較為明顯，但累計今年前11月營收仍較去年同期增加，續創同期新高。

營收 群電 疫情

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