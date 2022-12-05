防美國突然出手...PC品牌大廠掀晶片製造去中化？台灣兩大晶圓廠證實

集微網消息，中美晶片戰延燒，以免美國突然出手，導致晶片面臨嚴重的斷鏈危機，國際PC品牌與車廠近期陸續對成熟製程晶片供應商發出通知，要求加速晶圓代工去中化，甚至訂出明年底前非中國大陸製晶片佔比要達一定比重，否則不採用。

剛冷下來的爐灶又要熱起來了，這一波轉單使台灣晶圓代工成熟製程廠商大喜。聯電與力積電昨（4）日均證實，近期有感受到客戶端上述動態變化，客戶對自家公司成熟製程詢問度增加不少。聯電更直言，旗下新加坡廠的熱度開始攀升。

詢單確有增加 轉單應為中長期發展趨勢

當下正是晶圓代工成熟製程產能鬆動的時候，大廠力促供應商晶片生產去中化，聯電、力積電等台廠將受惠。

力積電董事長黃崇仁指出，車用晶片二成採用14奈米，八成來自28奈米以上成熟製程，力積電也會受惠。

晶圓代工廠聯電算是間接承認了業內去中化的快速動作。雖然聯電透露了目前尚未接獲客戶轉單，但聯電也表示新加坡廠客戶詢問度增加了。聯電強調，認為去中化轉單為中長期發展趨勢，相關趨勢中長期將會延續，並非只是短期效應，本季已看到車用晶片業務增長趨勢。

聯電於今年2月宣佈在新加坡Fab12i廠區擴建一座嶄新的先進晶圓廠計劃。聯電新加坡新晶圓廠總投資金額為50億美元，將提供22/28奈米製程，由於5G、物聯網和車用電子大趨勢的帶動，對聯電22/28奈米製程需求的前景強勁，因此新廠所擴增的產能也簽訂了長期的供貨合約，以確保2024年後對客戶產能的供應。

成熟製程陸企角色重 提前應變再說

美國打壓中國大陸發展晶片業措施一波接一波，政治變因不確定性越來越大。儘管尚未對中國大陸晶圓代工成熟製程嚴格管制，但是業界出現了應激反應——未來若美國提高對中國大陸晶圓代工廠限制，將導致供應出現問題。業內態度轉至先提早應變再說。

於是乎業界開始未雨綢繆。比如此次大規模要求晶片供應商晶圓代工去中化，便是由戴爾、惠普等美商率先實行，台灣一線PC品牌廠已開始跟進，現在汽車大廠也開始導入相關機制。

就目前晶片供應來看，PC行業最關鍵的晶片是CPU、GPU、網通晶片等，大多數採先進製程生產，並在台積電、三星等企業生產。但車用晶片及PC行業使用的敺動晶片、電源管理晶片等周邊零件大多數採用成熟製程，中國大陸晶圓代工廠都有承接訂單，這使得國際品牌大廠與車廠憂心忡忡，觸發一系列防備動作。