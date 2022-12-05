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國科會：十年內沒有半導體「去台化」危機

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

台積電（2330）美國亞利桑納廠將移機，國科會主委吳政忠今（5）日強調，台積電赴美設廠不是「去台化」，台積電海外廠都是N-1、或N-2，且占比不高，他認為，至少在10年內不會有半導體「去台化」的問題。

九合一選舉後，外界關切竹科龍潭科學園區三期擴建計畫的進度。吳政忠強調，一定會照先前規畫與進程執行，且由桃園市政府協助徵收土地。

外界關切台積電赴美設廠有「去台化」的疑慮，吳政忠直言「絕對不是如此」。他說，台灣的半導體絕非三、五年的成果，而是經過40多年累積出來的產業與文化，如台灣工程師，不但晚上on-call（待命），隨時能解決產線上的問題，這樣的工作訓練、職業道德與敬業精神，其他國家很難培養出這樣文化。

其次，他表示，「台積電不是笨蛋」，還是會將重要關鍵技術等精髓掌握在台灣總部，且技術不是集中在一個人身上，所以毋須擔心台積電等台灣半導體業者，會被輕易「去台化」。

吳政忠表示，台灣5奈米早已在南科量產，3奈米也在試量產，台積電到國外設廠的是「N-1」或「N-2」，關鍵技術還是留在台灣。

他並說，台積電赴美設廠的是5奈米或3奈米，其中5奈米廠月產2萬片，但在台灣生產高階晶片就有340萬片，占比非常小。而且美國5奈米廠要2024年才有機會量產，且良率能否能與在台灣製造的一樣「仍需努力」，台積美國3奈米廠更要到2027年或2028年才能量產。他也說，台灣未來也會有2奈米以下製程。

至於人才是否外流，吳政忠表示，目前台積電會派500名工程師赴美，以顧好未來在美國的每月2萬片產能，但台積電在台灣有5萬多名工程師，相對占比不高。他強調，至少在10年之內，沒有半導體去台化問題。

他並表示，未來世界對半導體晶片需求將快速成長，全世界所需晶片也不可能全部台灣做，台灣也負荷不了。台灣除了掌握半導體關鍵技術外，也要藉著半導體優勢，拓展其他產業，如電動車、精準健康、太空產業、低軌衛星等。

台積電 奈米 半導體

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