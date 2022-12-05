歐特明擴大應用場域 協助客戶取得歐盟認證

因車用視覺AI打入納智捷及陸廠小鵬汽車的歐特明電子（2256），該公司董事長暨執行長吳錫慶表示，電動車趨勢來臨，成為消費者的新選擇，汽車電動化讓人們對於車輛的願景較容易實現，自動駕駛就是其中之一。歐特明發展視覺AI，作為車輛的感知大腦，使其能夠偵測與辨識物件，成為車輛的雙眼，進而實現不同層級的自動駕駛。 未來將擴大應用場域，朝智慧照護、工廠自主移動搬運車（AMR）等市場多元化發展。

歐特明電子今（5）日應新竹科學園區管理局邀請，出席記者會介紹公司及產品，現場並展示駕駛監控系統（DMS）。

吳錫慶說明指出，自動駕駛的層級分為L0-L5，2025年擁有L2等級以上的自動駕駛車輛將會超過30%，而由於法規與環境的成熟度，L4以上的自動駕駛並不會太快發生，比較可能落實在特殊場域的無人載具上，例如碼頭的無人搬運車或是礦區內的無人礦車等，因此，歐特明針對不同層級的自駕需求，打造不同的產品線來滿足不同的車輛應用領域。

歐特明的研發團隊占公司總人數一半以上，涵蓋光學、機構、電子、軟體及AI人才，深厚的視覺影像開發經驗，能夠整合相機模組生產技術、L2+自動駕駛系統設計及視覺AI算法模型設計，利用研發生產一條龍的服務，加速客戶實現自動駕駛的願景。2017年時已成功將環景系統產品導入納智捷車款，2018年在中國小鵬的電動車上實現自動停車，目前則透過三大產品線正積極搶攻亞洲與歐美市場，

視覺AI IP產品上，透過與Tier 1合作，在中國市場實現100公尺記憶式無人代客泊車。在日本市場則透過視覺AI IP加值行車紀錄器，落實駕駛監控功能，使車險業者在保險理賠時能更有影像依據。

L2+自動駕駛系統產品上則可以分為乘用車與商用車，乘用車上持續與鴻華以及MIH策略合作，在商用車上已將大型車內輪差偵測警示系統（BSIS）出貨歐洲，未來預計在電動大巴智能化上，會有一番新的斬獲。

在自動駕駛/特殊領域相機模組，目前已打入北美市場，已供貨給美國自駕卡車品牌 Plus.ai、自駕車新創 Voyage等，特殊領域相機模組的部分，已成功開發工業用深度相機（ToF），將可以應用在無人物流車、無人叉車這一類自動駕駛移動載具上。

歐特明並展示駕駛監控系統，低於0.5秒可對駕駛者進行身分辨識並完成駕駛身分認證，同時開始監控駕駛者的行為，透過視覺AI 臉部3D特徵技術，0.1秒內即對駕駛行為作分類，包含注意力不集中、打瞌睡、抽菸、打電話等行為偵測，並針對可能影響行車安全的行為做出警示。