醫療科技展落幕　英華達三大醫療產品獲好評

「2022台灣醫療科技展」成功落幕，英業達（2356）旗下英華達此次展會發表「智慧醫療」、「雲端健管」及「精準醫學」三大醫療健康主軸產品，分別為「思邁輸液系統」、「全家寶全方位生理量測系統」與「循體欣循環腫瘤細胞檢測系統」，並首度邀請醫界及企業界多位專家於展會現場分享與英華達合作模式，也同步線上直播，獲得熱烈迴響。

在智慧醫療領域，英華達所開發具軟硬體高度整合之「思邁輸液系統」於2021年正式取得醫材許可證後，更於今年分別和彰濱秀傳醫院及台北醫學大學附設醫院合作進行場域驗證，和兩間醫院的醫院資訊系統(HIS/NIS)進行串接，輸液前掃描病患、藥品、幫浦及護理師條碼後，系統比對無誤即自動下載醫囑輸液參數至輸液幫浦，避免手動輸入輸液參數可能的錯誤風險，輸液過程中思邁輸液幫浦能精準控制輸液量，且可透過思邁輸液連線系統軟體於輸液過程中進行遠端監測，護理師在護理站就可同步監測多位病患的輸液狀況，大幅提高輸液安全及醫護人員的工作效率，並在滿意度調查中受到使用護理師的高度肯定，顯示了思邁輸液系統的優越性能。

「思邁輸液系統」除已於北醫附設醫院成功導入臨床使用外，亦榮獲第十九屆國家新創獎，以可提升病患輸液安全及醫護人員工作效率的創新獲得評審團高度肯定，並認為具有深厚市場商機，英華達未來亦將積極推廣至海內外各醫院導入使用。

「全家寶全方位生理量測系統」推出近三年，產品線不斷擴充，此次展會正式發表「血氧呼吸監測系統」、「尿流計」、「身心能量分析儀」、「三模體溫計」及至「智慧腰帶」。全家寶「血氧呼吸監測系統」特別適合睡眠呼吸中止症個案使用，可提供連續血氧數值、呼吸率及心率，量測後立即提供量測報告。

「尿流計」可透過量測尿流量及尿流速協助醫師評估個案是否有攝護腺腫大；「身心能量分析儀」僅需量測2.5分鐘或5分鐘，即可馬上知道個案自律神經平衡狀況，以利專業醫護團隊提供治療或衛教，英華達也預計在2023年上半年推出可量測額溫、耳溫及連續體溫之「三模體溫計」及針對長照灌食個案或有減重需求民眾，可透過「智慧腰帶」了解進食(灌食)時是否太快或太飽，儘早提供預警。在合作的醫療院所方面，今年更進一步與林口長庚醫院、高雄醫學大學附設醫院等合作。

英華達旗下榮文生醫所展出之「循環腫瘤細胞」(Circulating Tumor Cell, 簡稱CTC)檢測系統，科技的外型加上全自動化的操作，成為現場一大亮點，相當吸睛。榮文生醫所獨特採用之「負向篩選」技術可以藉由簡單的抽血，及早了解體內腫瘤生長狀況，有助於早期癌症篩檢及治療後續追蹤。

目前榮文生醫已經與台北榮總、桃園天晟醫院、彰化秀傳醫院、台中豐原醫院及大安聯合醫事檢驗所等知名醫療院所合作，此次展會亦受到來自多組海外客人熱烈詢問，相信未來海外市場拓展指日可待。