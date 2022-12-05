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耕興攜博通 取得全球首張FCC Wi-Fi 7證書

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

耕興（6146）今（5）日宣布，繼2020年取得全世界首張FCC (美國聯邦通訊委員會) Wi-Fi 6E的模組證書後，此次再度與網通晶片大廠博通(Broadcom)攜手合作在最新Wi-Fi 7 BCM 4398晶片的終端產品上取得全世界第一張FCC Wi-Fi 7證書。這類案件須執行 FCC PAG(Pre-Approval Guidance)流程，用以建立新的檢測規範與法規最終成為FCC官方指導範本；這個PAG在後續Wi-Fi 7的終端產品認證測試上，助攻耕興取得接單的優勢。

耕興今日也公告2022年11月合併營收為新台幣4億元，較去年同期成長14.3％；累計2022年1至11月合併營收為新台幣46.35億元，較去年同期成長18.6％。

耕興進一步指出，5G 晶片大廠高通最新發表的Snapdragon 8 Gen 2 及聯發科（2454）的天璣9200都具備最新毫米波(mmWave)+Wi-Fi 7的規格。耕興自10~11月份開始已接獲來自中、美、台相關規格的機種測試，預計今年底及明年一二月份會陸續完工。明年開始，不單是個人應用終端如智慧型手機、筆電等將會陸續搭載Wi-Fi 7的高階晶片，高階網通路由器也開始進入Wi-Fi 7規格的配置。

Wi-Fi 晶片

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