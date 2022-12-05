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會見股神？台積電美國加州今年首辦實體投資人日
台積電（2330）昨（5）日公告，將舉辦『TSMC Investor Day』投資人日實體活動，預計本月10日在美國加州召開。由於Investor Day一向是不少美國科技業直接和投資人溝通機會，台積電罕見將跟進在美國舉辦實體活動，順勢接續在12月6日召開的美國鳳凰城新廠上機典禮之後，讓業界認為，具有回應美國投資者的重要的戰略意義。
股神巴菲特旗下的波克夏海瑟威先前在今年第3季首度買進台積電ADR成為話題，而昨日台積電公布將在美國舉辦投資人日活動，引發外界關注是否有機會後續和波克夏海瑟威等美國投資者面對面交流。不過台積電昨僅提到，公司將舉辦TSMC Investor Day，會中就公司10月13日法說會已公開之財務數字、經營績效等相關資訊進行說明。
就波克夏海瑟威等機構投資議題，台積電先前11月15日提到樂見並歡迎所有有意投資並長期持有台積公司股票的投資人。此外台積電董事長劉德音先前12月出席活動時就波克夏海瑟威投資議題也稱讚是「獨具慧眼」。
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