快訊

南市警界人事地震！88槍槍擊案引議 學甲分局長遭拔官

傳賴清德表態參選民進黨主席 親賴立委曝他內心盤算

泰山放大絕 棄「最強金雞母」全家持股誰接？市場點名可能是它

台積電赴美設廠去台化？ 國科會點職場文化「不擔心」

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
國科會主委吳政忠今天表示台積電赴美設廠沒有去台化的問題，因為台灣半導體發展是40年的累積，不是三年、五年就會被抹滅。記者趙宥寧／攝影
國科會主委吳政忠今天表示台積電赴美設廠沒有去台化的問題，因為台灣半導體發展是40年的累積，不是三年、五年就會被抹滅。記者趙宥寧／攝影

台積電在美國亞利桑那州5奈米廠，12月6日將舉行首批機台設備到廠典禮，預計2024年量產。各界關注是否有「去台化」疑慮。國科會主委吳政忠今天也說「完全不是」，他表示，台灣半導體發展是40年的累積，包含工程師晚上必須on call ，這樣的認知與職業道德，不是三年、五年就會被抹滅。不過他也語帶保留地說，要去台化不容易，「至少10年內一定沒有去台化的問題」。

近來台積電赴美設廠，近期無論5奈米、4奈米，還有未來的3奈米都將移往美國在亞利桑那州設廠，各國的投資優惠都在釋放「去台化」訊息，讓台灣面臨挑戰。各界憂心會失去護國神山，也擔心半導體產業會被其他國家努力投資弱化。

國科會今天召開第2次委員會議，並於會中通過科學技術白皮書（民國112年至115年），以及淨零科技方案。國科會主委吳政忠會後受訪表示，各界說台積電到美國是「去台化」，這完全不是。他說，台灣半導體不是三年、五年成果，而是40年的累積，包含工程師晚上必須on call ，這樣的認知與職業道德，不是三年、五年就會被抹滅。

吳政忠也說，台積電將很多關鍵技術都握在手上，整個精髓都在這，且不是在同一個人身上，「大家不需要擔心去台化的問題」。他也說，到美國去設五奈米工廠，但五奈米在南科已經量產，因此沒有去台化的問題，台灣的半導體產業是40年的文化累積，製造管理才是關鍵，才有商業競爭力，如果美國五奈米要拼2024年量產，良率能否比肩台灣，仍須觀望。

台積電 國科會

延伸閱讀

國科會新版科技白皮書 提10大主軸擘畫2035願景

國科會明年砸112億投入淨零科技 氫能發電、碳捕捉入列

國科會、德國教育研究部雙首長首度會談 聚焦話題曝光

台德科技首長首度對談 德盼加強AI半導體等合作

相關新聞

台積電赴美設廠去台化？ 國科會點職場文化「不擔心」

台積電在美國亞利桑那州5奈米廠，12月6日將舉行首批機台設備到廠典禮，預計2024年量產。各界關注是否有「去台化」疑慮。...

台積電2奈米廠進度？ 中科擴建二期環評初審今通過

中部科學園區管理局因應半導體科技產業需求，推動台中園區擴建二期開發案，預計進駐台積電2奈米廠。環保署環評專案小組今第3次...

集邦：12月電視面板、中小尺寸IT面板報價將全面持平 主流尺寸仍小跌

集邦科技 （TrendForce） 今（5）日公布今年12月上旬面板報價，包括電視、監視器及筆電用面板全面持平。集邦科技...

TrendForce：Enterprise SSD營收估Q4再跌二成

據TrendForce研究顯示，儘管伺服器因物料供應改善，使整機出貨有所提升，加上中國大陸電信業者標案及ByteDanc...

攸關台積電2奈米廠 中科二期擴建環評初審過關

攸關台積電2奈米廠的中科二期擴建環評，今（5）日通過環保署專案小組初審，環委要求承諾園區事業廢棄物不委外、在國科會轄管園...

保量也保價！傳晶圓代工大廠罕見簽訂再生晶圓長約

集微網消息，據《钜亨網》報導，台灣兩家再生晶圓大廠中砂、昇陽半導體皆已與晶圓代工大廠簽訂長約（LTA），且簽約內容涵蓋保量也保價。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。