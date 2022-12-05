台積電赴美設廠去台化？ 國科會點職場文化「不擔心」

台積電在美國亞利桑那州5奈米廠，12月6日將舉行首批機台設備到廠典禮，預計2024年量產。各界關注是否有「去台化」疑慮。國科會主委吳政忠今天也說「完全不是」，他表示，台灣半導體發展是40年的累積，包含工程師晚上必須on call ，這樣的認知與職業道德，不是三年、五年就會被抹滅。不過他也語帶保留地說，要去台化不容易，「至少10年內一定沒有去台化的問題」。

近來台積電赴美設廠，近期無論5奈米、4奈米，還有未來的3奈米都將移往美國在亞利桑那州設廠，各國的投資優惠都在釋放「去台化」訊息，讓台灣面臨挑戰。各界憂心會失去護國神山，也擔心半導體產業會被其他國家努力投資弱化。

國科會今天召開第2次委員會議，並於會中通過科學技術白皮書（民國112年至115年），以及淨零科技方案。國科會主委吳政忠會後受訪表示，各界說台積電到美國是「去台化」，這完全不是。他說，台灣半導體不是三年、五年成果，而是40年的累積，包含工程師晚上必須on call ，這樣的認知與職業道德，不是三年、五年就會被抹滅。

吳政忠也說，台積電將很多關鍵技術都握在手上，整個精髓都在這，且不是在同一個人身上，「大家不需要擔心去台化的問題」。他也說，到美國去設五奈米工廠，但五奈米在南科已經量產，因此沒有去台化的問題，台灣的半導體產業是40年的文化累積，製造管理才是關鍵，才有商業競爭力，如果美國五奈米要拼2024年量產，良率能否比肩台灣，仍須觀望。