集邦：Q3 Enterprise SSD營收下滑至52.2億美元 估Q4再跌兩成

研調機構TrendForce最新報告顯示，儘管伺服器因物料供應改善，使整機出貨有所提升，加上中國大陸電信業者標案及ByteDance字節跳動需求，伺服器ODM建置資料中心的進度並未受到明顯影響，但整體enterprise SSD市場仍不敵NAND Flash跌價衝擊，第3季營收下跌至52.2億美元，季減28.7%，估第4季再跌兩成。

TrendForce表示，三星（Samsung）第3季enterprise SSD營收為21.2億美元，市占率則由第2季的44.5%下滑至40.6%，均價下跌是拖累營收的主因，明年仍將以128層PCIe 4.0為主要供應重心，值得注意的是，以伺服器CPU市場來看，現階段除了超微（AMD）市占率隨著伺服器ODM客戶擴大採用提升外，伺服器ODM客戶也開展自製CPU策略，ARM平台滲透率也持續提升。

TrendForce進一步說，加上未來伺服器 CPU支援的傳輸速度升級，新興規格OCP（Open Compute Project）也擴大搭載率，enterprise SSD供應商仍有機會透過多元的伺服器CPU導入而助益出貨量表現，惟市場競爭相當激烈，未來三星要維持近五成的市占率將有難度。

TrendForce指出，受中國大陸訂單大幅萎縮影響，SK集團（SK Group；SK hynix & Solidigm）第3季營收衰退至12.1億美元，而SK集團與英特爾（Intel）SSD部門合併的效益將在明年顯現，隨著Solidigm明年量產支援OCP規格的PCIe 5.0 SSD，部分北美雲端業者將有機會擴大與SK集團合作，加上伺服器OEM後續也陸續驗證PCIe OCP產品，未來該產品需求將持續上揚。

此外，SK集團已逐步完成全系列enterprise SSD開發及定位，憑藉TLC、QLC、PLC價格彈性及齊全的產品，enterprise SSD市占率有望因此擴增。

受到伺服器OEM需求在第三季小幅下修，使美光（Ｍicron）第3季營收下滑至6.6億美元，雖然早已推出176層PCIe 4.0產品，但由於驗證時程較預期延長，因此PCIe產品出貨成長仍較預估緩慢，美光目前仍是以SATA介面為供應主力。

TrendForce認為，美光明年首要任務應是如何拉抬PCIe 4.0產品的出貨成長幅度，否則在SATA產品成長動能逐步放緩下，enterprise SSD類別營收較難大幅上升。

展望第4季，在經濟持續逆風下，各企業開始收斂相關基本設備支出，server OEM庫存水位開始攀升，TrendForce點出，為了去化庫存，採購動能也明顯修正，而中國大陸在無新一波標案挹注下，需求也未見復甦，伴隨NAND Flash整體市況供過於求急速惡化，enterprise SSD第4季產品合約均價預估將下滑超過20%，預估第4季enterprise SSD營收將同步下跌超過兩成。