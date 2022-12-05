集邦：企業級SSD營收第4季恐再跌兩成

據集邦（TrendForce）今（5）日表示，儘管伺服器因物料供應改善，使整機出貨有所提升，加上中國大陸電信業者標案及ByteDance字節跳動需求，伺服器ODM建置資料中心的進度並未受到明顯影響。但整體企業級（enterprise） SSD市場仍不敵NAND Flash跌價衝擊，第3季營收下跌至52.2億美元，季減28.7%。

集邦表示，三星（Samsung）第三季enterprise SSD營收為21.2億美元，市占率則由第二季的44.5%下滑至40.6%，均價下跌是拖累營收的主因，明年仍將以128層PCIe 4.0為主要供應重心。

集邦提醒，以伺服器CPU市場來看，現階段除了超微（AMD）市占率隨著伺服器ODM客戶擴大採用提升外，伺服器ODM客戶也開展自製CPU策略，ARM平台滲透率也持續提升。加上未來伺服器 CPU支援的傳輸速度升級，新興規格OCP（Open Compute Project）也擴大搭載率，enterprise SSD供應商仍有機會透過多元的伺服器CPU導入而助益出貨量表現。由於市場競爭相當激烈，未來三星要維持近五成的市占率將有難度。

集邦表示，受中國大陸訂單大幅萎縮影響，SK集團（SK Group；SK hynix & Solidigm）第三季營收衰退至12.1億美元。而SK集團與英特爾（Intel）SSD部門合併的效益將在明年顯現，隨著Solidigm明年量產支援OCP規格的PCIe 5.0 SSD，部分北美雲端業者將有機會擴大與SK集團合作，加上伺服器OEM後續也陸續驗證PCIe OCP產品，未來該產品需求將持續上揚。

此外，集邦說，SK集團已逐步完成全系列enterprise SSD開發及定位，憑藉TLC、QLC、PLC價格彈性及齊全的產品，enterprise SSD市占率有望因此擴增。

威騰電子（WDC）自2021年開始專注於enterprise SSD產品開發，第三季營收為6.7億美元，儘管PCIe 4.0產品尚未完成客戶驗證，但據集邦觀察，今年下半年威騰憑藉價格策略與北美客戶加強合作，第四季營收成長表現應將優於同業。不過，端看威騰客戶群，隨著SAS介面產品後續無銜接計劃，加上明年PCIe 3.0產品需求隨著傳輸速度升級，營收動能恐難續存，必須加速完成PCIe 4.0在客戶的驗證，才能有效守住目前enterprise SSD的市占率。

由於伺服器OEM需求在第三季小幅下修，使美光（Ｍicron）第三季營收下滑至6.6億美元。集邦表示，雖然早已推出176層PCIe 4.0產品，但由於驗證時程較預期延長，因此PCIe產品出貨成長仍較預估緩慢，美光目前仍是以SATA介面為供應主力。美光明年首要任務應是如何拉抬PCIe 4.0產品的出貨成長幅度，否則在SATA產品成長動能逐步放緩下，enterprise SSD類別營收較難大幅上升。

鎧俠（Kioxia）PCIe 4.0在第三季開始放量，加上SAS介面產品需求仍顯穩定，營收為5.6億美元。集邦說，鎧俠除了今年底量產PCIe 5.0，OCP規格也在PCIe SSD的支援之列，預估明年隨著PCIe擴大客戶驗證，enterprise SSD營收有機會逐季攀升。鎧俠產品線遍佈SATA、PCIe與SAS，未來市占率仍有機會擴大，而鎧俠是否能提高供應鏈的彈性，以及穩固客戶的訂單需求則是首要待解決的難題。

展望第四季，集邦表示，經濟持續逆風，各企業開始收斂相關基本設備支出，server OEM庫存水位開始攀升。為了去化庫存，採購動能也明顯修正，而中國大陸在無新一波標案挹注下，需求也未見復甦。伴隨NAND Flash整體市況供過於求急速惡化，enterprise SSD第四季產品合約均價預估將下滑超過20%，預估第四季enterprise SSD營收將同步下跌超過兩成。