保量也保價！傳晶圓代工大廠罕見簽訂再生晶圓長約

集微網消息，據《钜亨網》報導，台灣兩家再生晶圓大廠中砂、昇陽半導體皆已與晶圓代工大廠簽訂長約（LTA），且簽約內容涵蓋保量也保價。

據悉，再生晶圓廠商多以客戶當月產能狀況進行回收加工，較少以長約模式供貨，此次雙方卻罕見簽訂長約，且是以上漲後的價格為承諾，凸顯客戶對未來數年再生晶圓需求相當積極。

此前中砂曾預計下半年測試及再生晶圓總產能12英寸30萬片及8英寸15萬片持續滿載，第4季需求持平，持續增加高端產品比重。

昇陽半導體當下的12英寸再生晶圓月產能已經達到38萬片，在當前中國台灣廠商中屬於規模最大的一家，去年昇陽半導體更是狠砸72億元新台幣，在中國台灣台中港科技產業園區設廠，成為全球首座自動與智能化再生晶圓工廠，預計新產能將分兩階段開出。其中，今年目標擴充8-10萬片。