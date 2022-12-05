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SEMI半導體資安風險評級服務 正式上線

經濟日報／ 記者林思宇／台北即時報導

SEMI國際半導體產業協會今（5）日宣布，SEMI半導體資安風險評級服務 (SEMI Semiconductor Cyber Security Risk Rating Service) 正式上線，進一步擴大半導體供應鏈生態系的資訊安全。

SEMI表示，此服務由SEMI Taiwan 半導體資安委員會，繼2022年1月發布全球首款半導體晶圓設備資安標準SEMI E187後，再攜手台積電及重要半導體產業夥伴，力促而成之供應鏈資安防禦強化服務，以零信任為最高資安防禦指導原則，進一步擴大半導體供應鏈生態系的資訊安全。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸指出，半導體產業不論對於台灣，乃至於全世界，都占有舉足輕重的地位，為維持供應鏈的穩定運作，落實資安防護已是刻不容緩的重要議題。

曹世綸說，為協助供應鏈達此一目標，除發表SEMI E187半導體資安標準外，今日上線的半導體資安風險評級服務，旨在提供一個客觀的驗證方法，確保企業邁向智慧製造時，能夠讓網路防衛能力達到適當安全水平，有助供應鏈合作夥伴提升資安決策效率與防護力，建立台灣半導體產業領先全球的關鍵競爭力。

SEMI Taiwan半導體資安委員會主席暨台積電企業資訊安全處長屠震表示，台積電自從對供應商引入評估和安全態勢評分機制後，許多供應商資安漏洞及時被揭露並修補。此機制不僅協助企業監控供應商資安態勢，也提供供應鏈資安基準比較。

SEMI表示，參考台積電（2330）經驗，引進第三方風險評分和風險態勢服務，協助半導體會員即時掌握企業資安態勢與資產曝險。同時提供補救指南和修補結果的快速驗證。期望將此機制引進全球產業供應鏈，相信將有助於提升全球供應鏈安全。

SEMI表示，隨著國際對上游製造的資安要求升級，身為全球供應鏈重鎮的臺灣，資訊安全是刻不容緩的議題；期望透過SEMI半導體資安風險評級服務的推動上線，能促進半導體產業對資安議題的重視，並加速普及企業資安風險評估的實施，進而影響未來的資安策略制定，以循序漸進的方式逐步強化半導體產業鏈上中下游每個環節的資安防禦力，全面提升資安量能與供應鏈韌性。

資安 半導體 2330台積電

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