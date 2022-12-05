晶圓代工「去中化」 智原、愛普受惠

國際筆電品牌與車廠要求成熟製程IC供應商落實晶圓代工「去中化」，聯電、力積電等台廠迎轉單之際，智原、愛普分別搭配聯電、力積電出貨，權利金收入與開案數可望同步大增，成為另一大贏家。

業界認為，美中科技戰下，廠商不得不「選邊站」，從國際筆電品牌大廠到車廠加速要求晶片供應商晶圓代工「去中化」，轉單效應將能支撐聯電、力積電產能利用率。

先前美國擴大管制大陸晶片業的消息傳出後，矽智財（IP）族群一度成為重災區，主因市場擔心白宮新措施將導致IP廠接單銳減。隨著國際筆電品牌廠和一線車廠要求IC供應商降低對大陸晶圓代工廠的依賴，轉向聯電與力積電懷抱，推升聯電與力積電成熟製程產能需求之外，智原、愛普跟著沾光。

智原成立於1993年，從聯電分割獨立，是亞洲第一家ASIC設計服務廠商，提供ASIC服務與矽智財（IP）授權服務，由於與聯電淵源深厚，智原一直以來就與聯電在多元領域密切合作，近一、兩年強攻車用相關領域也有好成績，在聯電成熟製程產能有望逆勢翻揚，維持高檔、進而支撐價格，智原授權金與開案數將隨之走升。

智原近期營運動能強勁，總經理王國雍先前已於法說會公開表態，看好明年營收可望持續成長，整體成長關鍵在於量產業務，依目前客戶訂單來看，包括智慧電表、智慧工廠、太陽能、車用與交換器等，都會繼續增長，委託設計（NRE）業務也在積壓訂單陸續認列下，業績會優於今年，IP業務維持高檔無虞。

愛普隸屬力晶集團，旗下目前有IoT RAM與AI兩大事業部。愛普預期，客戶庫存調節將持續到明年上半年，現階段公司的各事業群、新設計專案陸續開出與進行，對後續營運成長保持信心，且3DIC領域方面，挖礦機2023年預計有產品進入量產， 高速運算相關應用則有數個概念驗證專案正在進行，顯示相關技術已逐漸打入主流應用。