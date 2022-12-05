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新東向聯盟 崇越、帆宣、千如扮要角

經濟日報／ 記者李珣瑛尹慧中李孟珊／新竹、台北報導

「台灣新東向產學研聯盟協進會」堪稱當下台商赴美發展最重量級的組織，台灣上市櫃公司當中，目前僅崇越、帆宣、千如入列該協進會成員，在台、美官方欽點與力挺下，被譽為台積電美國新廠與台商東進關鍵要角。

其中，崇越是台積電矽晶圓與關鍵化學品供應商；帆宣更是台積電極紫外光（EUV）機台獨家組裝協力夥伴，EUV設備堪稱先進製程的靈魂，帆宣則是「舞動靈魂」不可或缺的關鍵角色，後市受矚目。

因身負重任，「台灣新東向產學研聯盟協進會」首任理事長由崇越董事長郭智輝擔任，帆宣董事長高新明擔任副理事長，兩人也都是台積電美國新廠首批機台設備到廠典禮邀請的嘉賓；千如董座徐明恩則是該協進會理事。

崇越現為全球最大半導體矽晶圓廠日商信越半導體在台代理商，並代理多項關鍵化學品，已跟隨台積電在美國亞利桑那州成立新公司，就近服務台積電。

帆宣除了是台積大聯盟重要成員，亦是全球半導體極紫外光（EUV）顯影設備龍頭艾司摩爾（ASML）在台主要協力廠。

千如則是國內老牌被動元件廠，主力產品為SMD晶片電感，該公司成立於1979年，比國巨還早成立八年。也是台灣第一家SMD晶片廠，搶搭電動車商機，千如正持續開拓車電、電動車與智慧駕駛等應用，積極擴充車用濾波器產能，目標年增40%。

台積電 矽晶圓 半導體

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