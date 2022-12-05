新東向聯盟 崇越、帆宣、千如扮要角
「台灣新東向產學研聯盟協進會」堪稱當下台商赴美發展最重量級的組織，台灣上市櫃公司當中，目前僅崇越、帆宣、千如入列該協進會成員，在台、美官方欽點與力挺下，被譽為台積電美國新廠與台商東進關鍵要角。
其中，崇越是台積電矽晶圓與關鍵化學品供應商；帆宣更是台積電極紫外光（EUV）機台獨家組裝協力夥伴，EUV設備堪稱先進製程的靈魂，帆宣則是「舞動靈魂」不可或缺的關鍵角色，後市受矚目。
因身負重任，「台灣新東向產學研聯盟協進會」首任理事長由崇越董事長郭智輝擔任，帆宣董事長高新明擔任副理事長，兩人也都是台積電美國新廠首批機台設備到廠典禮邀請的嘉賓；千如董座徐明恩則是該協進會理事。
崇越現為全球最大半導體矽晶圓廠日商信越半導體在台代理商，並代理多項關鍵化學品，已跟隨台積電在美國亞利桑那州成立新公司，就近服務台積電。
帆宣除了是台積大聯盟重要成員，亦是全球半導體極紫外光（EUV）顯影設備龍頭艾司摩爾（ASML）在台主要協力廠。
千如則是國內老牌被動元件廠，主力產品為SMD晶片電感，該公司成立於1979年，比國巨還早成立八年。也是台灣第一家SMD晶片廠，搶搭電動車商機，千如正持續開拓車電、電動車與智慧駕駛等應用，積極擴充車用濾波器產能，目標年增40%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言