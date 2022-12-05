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鴻海威州廠 伺服器產能滿載

經濟日報／ 特派記者蕭君暉／美國威斯康辛州3日電
鴻海美國威斯康辛州廠房的伺服器生產線。 記者蕭君暉╱攝影
鴻海美國威斯康辛州廠房的伺服器生產線。 記者蕭君暉╱攝影

鴻海美國製造能量大躍進，旗下威斯康辛州廠區從原本計畫生產面板產品改為伺服器代工之後，訂單源源不絕，目前伺服器產能滿載，一年來伺服器營收成長7.5倍，並將產品線擴大到新能源產業。

鴻海規劃，威州廠區下一步除了繼續做大新能源，也將開拓政府、醫療、航太等產業，以呼應拜登政府美國製造政策，持續擴張北美市場版圖。

鴻海旗下美國工業富聯總經理傅富明表示，目前威州廠主要產品為伺服器、儲存器與資料中心，其中伺服器營收成長速度非常快，生產線已滿載。

他透露，鴻海集團全球伺服器客戶眾多，目前在威州有兩家，是雲端服務供應商（CSP），正在洽談第三家客戶，去年迄今，威州廠伺服器營收成長7.5倍，客人非常喜歡我們的生產線，符合客人對美國製造的政策。

法人表示，鴻海集團在美國製造的主要客戶，包括Google與Meta，正在洽談的第三家客戶為輝達。鴻海拒絕評論單一客戶與產品。

傅富明說，新進來的客戶對儲存器需求非常大，這家CSP客戶本來在亞特蘭大就有一家供應商，後來看到我們的威州生產線與產品，非常滿意，立即交給我們做，出貨數量從初期每周1,000台增加1.25萬台，從主機板做到系統組裝，包括英特爾、超微與安謀（ARM）平台都有出貨。

他強調，威州廠正擴大產品線，目前已經拿下美國前三大太陽能業者微型逆變器訂單，下周就要安裝在屋頂型太陽能板。此外，也將拓展醫療、政府與航太等應用。

威州 鴻海

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