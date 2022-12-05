台美產官學研 組新東向聯盟

台積電美國亞利桑那州新廠明（6）日將舉行首批機台設備到廠典禮，台、美官方與產學研業界發力助攻，籌組「台灣新東向產學研聯盟協進會」並於日前成立，由崇越、帆宣、千如等三家上市櫃公司扮要角，除了要串連產官學研力量，助攻台積電美國新廠建設，並成為台商赴美發展最重要的協力組織。

據悉，「台灣新東向產學研聯盟協進會」與台、美官方往來密切，包括行政院副院長沈榮津、駐美代表蕭美琴、僑委會副秘書長徐佳青等人，及美國在臺協會（AIT）商務官員等，都是該聯盟請益對象，深獲美方重視。

挾台、美官方大力支持，「台灣新東向產學研聯盟協進會」被視為台商東向最具影響力的組織，未來不僅協助台積電美國新廠建設，也將協助更多台商前進北美投資。

業界人士透露，美國官方對台商赴美投資高度重視，並給予眾多支援，台積電2020年5月宣布將赴美建新廠後，AIT商務組便展開主動拜訪相關供應商作業，還開設課程提供美國投資法規說明，及協助簽證的服務。

最受關注的是，具美國官方色彩的美國各州政府辦事處協會（ASOA）也是「台灣新東向產學研聯盟協進會」成員之一，並由ASOA會長嚴樹芬出任監事。ASOA以促進加強台美雙邊關係為宗旨，是美國各州駐台代表處推廣各州與台灣經貿關係與投資機會的共同平台。「台灣新東向產學研聯盟協進會」成立當天，AIT還特別派員出席站台。

「台灣新東向產學研聯盟協進會」集結產官學研能量，陣容堅強，理監事成員包括崇越、帆宣、千如等台灣上市櫃公司之外，安侯建業聯合會計師事務所、台灣數位治理協會、東吳大學、中經院、台經院等也列，中華經濟研究院WTO及RTA 中心副執行長李淳更擔任常務監事。

崇越集團董座郭智輝出任「台灣新東向產學研聯盟協進會」首屆理事長，他表示，新東向大聯盟的成立是為了加強台灣與北美（美國、加拿大、墨西哥）之間的雙邊關係，尤其是對有意願在北美發展的台灣組織，以國際人才培育的主軸搭配相關配套活動，支持台人前進海外。

同時也將啟動國際人才培育計劃，並預計辦理美國參訪團，帶領聯盟成員認識、深入了解當地可合作企業並與核心人物交流，及初步認識當地官員。

郭智輝強調，台灣新東向產學研聯盟協進會將提供成員新東向資訊、共同撰擬建議策略（白皮書）、定期podcast論壇／直播，協力前進美國投資A-Team不同產業促進會。