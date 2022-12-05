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宏達電VR事業 傳赴美掛牌

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
市場傳言，宏達電內部正考慮讓旗下數個已獲利的虛擬實境（VR）部門擬赴美掛牌上市。圖為宏達電VR產品。（本報系資料庫）
市場傳言，宏達電內部正考慮讓旗下數個已獲利的虛擬實境（VR）部門擬赴美掛牌上市。圖為宏達電VR產品。（本報系資料庫）

市場傳出，宏達電內部正考慮讓旗下數個已獲利的虛擬實境（VR）部門擬赴美掛牌上市，藉此募集更多資金以及擴大品牌影響力，預計明、後年就會有進度。

對此，宏達電發言系統指出，不評論市場臆測消息，強調宏達電致力於拓展元宇宙生態系，合作夥伴涵蓋電信商、藝術、教育、娛樂等領域，預計明年上半年將會發表新一代的VR產品。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

宏達電近期消息不斷，此前傳出有意出售旗下VR部門。對此，業界人士分析，宏達電眼下唯一能讓營運翻身的業務就是VR事業群，而元宇宙市場正處於萌芽期，此時顯然並不是最佳出售的時機點，分拆部門赴海外上市掛牌較為合理。

宏達電去年大刀闊斧進行企業轉型組織重整計畫，並一口氣創建七大事業群，包含原先智慧手機業務在內，共有VIVE Systems、VIVERSE、G Reigns、HTC智慧型手機及智能裝置、VIVE Arts、VIVE ORIGINALS和DeepQ。

其中，VR相關事業群逾半數，顯示宏達電全力發展元宇宙的決心。業界人士透露，宏達電自從在手機市場失利，開始轉向VR市場後，逐步收到成效，近來VR事業群虧損開始收斂，部份事業群更已開始小幅獲利。

不光是內部組織調整，宏達電也積極參與相關標準組織，今年6月，Meta、微軟、輝達、高通等國際大咖組成「元宇宙標準論壇」，共同制訂元宇宙產業標準，宏達電也加入其中，更是當時唯一入列此標準論壇的台廠，可說是台灣搶進元宇宙商機的急先鋒。

據悉，宏達電看好VR與元宇宙前景，已分別在台北、北京、深圳、舊金山、以色列等地成立Vive X加速器，目前Vive X加速器已成為全球最活躍的虛擬實境、擴增實境產業投資機構，並已選入近70個全球新創團隊。

宏達電為持續充實自家元宇宙平台，目前已與全球逾千家軟體開發商合作，開發逾3,000個軟體應用，而且現階段每個月仍在持續增加中，藉由軟硬體同時發展，全力建立生態系。

根據研調機構預估， 2020年全球元宇宙商機為4,787億美元（逾新台幣14兆元），2024年估達7,833億美元（逾新台幣23兆元），商機龐大，但現在苦無統一標準，因此海內外科技大咖出面籌組統一標準，對於未來元宇宙相關硬體與軟體進入標準化有莫大幫助，進而讓商機能快速擴大。

宏達電 元宇宙 VR

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