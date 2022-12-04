翁啟惠力邀華碩施崇棠入生策會 醫療元宇宙要來了？

華碩（2357）董事長施崇棠受生策會會長翁啟惠大力邀請，將接任生策會第七屆理事，為醫療與科技結合再燃柴火！由於施崇棠一向低調，鮮少參與產業各協會會務，此次為何首肯？跟他倡議的醫療元宇宙理想有關連嗎？

華碩投入醫療產業多年，但施崇棠卻相對低調鮮少針對醫療議題分享看法，12月初，「內視鏡電腦輔助系統」剛取得衛福部醫材（TFDA）許可，透過演算法的開發，華碩這款軟體系統讓AI能快速判斷大腸鏡中畫面是否有可能病灶，標示出來輔助醫生診斷，以全球最快偵測速度及高特異度為賣點。

連奪四張TFDA許可證！華碩低調佈局醫療元宇宙

預計到2023年首季，華碩集團醫材TFDA許可產品將達4張，除心電圖（ECG）今年中取得軟體醫材許可，手持式超音波也取得醫材認證，這款跟轉投資公司超象科技合作的產品已經拿下台灣50%市占率，並正計畫進軍東南亞與東歐市場，設立10～15國都能有台灣壓倒性市占成績。

而血壓偵測也剛完成食藥署審核，順利的話，2023年首季就能拿下集團第四張TFDA許可證。

華碩一連拿下ECG及血壓偵測軟體醫材許可，其實並不是期望單獨販售，而是以軟助硬，期望智慧穿戴（智慧手錶及智慧手環）衝出好成績，12月中，華碩第一款可以主被動偵測血壓與心電圖的醫療等級手環就將上市，這不只是台灣品牌第一家，在全球市場也僅三星有同樣功能穿戴。

然而，華碩的醫療佈局並不只是打算解決單點問題，施崇棠心中想的是：打造醫療元宇宙，一個一般民眾都能負擔且普及化的醫療服務。

而打造醫療元宇宙，必須先建立虛實整合系統（CPS），這套龐大系統包含：各式智慧醫療應用、智慧數位健康平台（DHP）、智慧數位基礎架構。

各國智慧醫院評比：台灣槓龜！日韓星國大量上榜

華碩目前已有原生雲平台：AI智慧高速運算雲平台（TWCC）可以協助智慧醫療開發者在雲端上進行開發，而更值得注意的是，華碩也正在開發次世代xHIS（智慧醫療開放平台），由AICS部門負責人黃泰一領軍，今年底計畫完成啟用，第一個落地醫院是振興醫院。

「我們希望未來智慧醫療服務可以更可負擔性，更普及……」施崇棠1日出席台灣科技醫療展演說時，以醫療4.0作為演講主題。提到疫情下改變全球醫療照護環境，未來將發展精準醫學、虛擬照護、提高醫療韌性，這些也正是資通訊產業（ICT）能協助讓人人享受普惠醫療的契機。

而在醫療元宇宙的想像中，施崇棠特別提到數位孿生技術（用數據模擬情況並做測試）對病人、醫病關係、醫院三方都能帶來好處，首先是對病人，可以發展精準治療技術，對個人醫療作風險管理及預測，對醫病關係也則除能加強溝通，透過遠端監控生理數值或遠距醫療，發展虛擬治療關係。

而數位孿生對醫院的幫助更大，除強化醫療人員工作品質，也能做場域的模擬並延伸醫療範圍。

為什麼智慧醫療談了這麼多年，現在華碩卻倡議xHIS？因為相對數位醫療應用高速地發展，醫院對科技系統的投入卻很緩慢，生策會指出，根據Newsweek新發布的全球智慧醫院評比，日韓有10家醫院入榜，新加坡6家，但台灣卻沒有一家醫院入列，這是一大警訊。

生策會副會長楊泮池指出，全台醫院的數位基礎建設都過時，很多醫院使用十多年，甚至是二十年前的傳統醫資系統，客製化又龐大，改寫或升級都很困難，不要說連結創新醫材或AI軟體，連行動裝置都沒辦法串連，其次，各院數據規格不相容，應儘速採用FHIR（國際資料資料交換標準）才能跟國際接軌。

開放平台xHIS打通任督二脈！窮醫院也能變聰明

透過打造xHIS（醫院資訊系統）及AI應用，距離施崇棠的醫療4.0世界才能再邁進一步。華碩副董事長徐世昌2日與施崇棠一同出席醫療科技展論壇，他指出，全台有400多間醫院及2萬間診所，其中很多欠缺資源因而系統落後，誰能解決問題滿足需求，誰就能獲得市場。

「大醫院的HIS都非常聰明，但他們無法讓其他醫院也變聰明，我認為當務之急是打造一個現代化網路原生的HIS系統，開放讓所有人享受使用大數據，系統將越用越聰明。」徐世昌說，華碩計畫打造一個通用平台框架，而不是客製化HIS系統。

甲骨文是醫院HIS系統大廠，徐世昌也以此為例指出，大型醫院中心有充沛資源，找甲骨文開發一套系統預估耗5年時間，動用上千名工程師人力，但這是一套專屬醫院系統，建置費用可能是1億元，但用現代化HIS開放系統可能只要花1年時間及10分之1費用。

「這樣能讓所有醫院都變聰明，因為我們彼此幫忙！」徐世昌語畢，獲得現場觀眾如雷掌聲。