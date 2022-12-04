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開始獲利！宏達電旗下VR事業群 傳將赴美上市掛牌

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開始獲利！宏達電旗下VR事業群 傳將赴美上市掛牌

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
宏達電揮軍資訊月，搶攻元宇宙商機。宏達電／提供
宏達電揮軍資訊月，搶攻元宇宙商機。宏達電／提供

市場傳出，品牌大廠宏達電（2498）內部正在積極考慮讓旗下數個已獲利的VR部門擬赴美掛牌上市，藉此募集更多資金以及擴大品牌影響力，預計明後年就會有進度。

宏達電去年才大刀闊斧進行企業轉型組織重整計畫，並一口氣創建七大事業群，包含原先智慧手機業務在內，共有VIVE Systems、VIVERSE、G Reigns、HTC 智慧型手機及智能裝置、VIVE Arts、VIVE ORIGINALS和DeepQ。

其中，VR相關事業群逾半數，顯示出宏達電全力發展元宇宙的決心。業界人士透露，宏達電自從在手機市場失利，開始轉向VR市場後，已經沒有退路了，所幸近年來VR事業群的虧損已開始收斂，甚至部份事業群已開始小幅獲利。

針對市場傳聞，宏達電發言系統指出，公司對於市場臆測不予評論，HTC致力於拓展元宇宙生態系，合作夥伴涵蓋電信商、藝術、教育、娛樂等領域，預計明年上半年也將發表新一代的VR產品。

不光是內部組織調整，宏達電也積極參與相關標準組織，今年6月時，Meta、微軟、輝達、高通等國際大咖組成「元宇宙標準論壇」，共同制訂元宇宙產業標準，而宏達電也加入其中，更是唯一入列此標準論壇的台廠，可說是台灣搶進元宇宙商機的急先鋒。

據悉，宏達電看好VR與元宇宙前景，已分別在台北、北京、深圳、舊金山、以色列等地成立 Vive X 加速器，目前Vive X 加速器已成為全球最活躍的虛擬實境、擴增實境產業投資機構，並已選入近 70 個全球新創團隊。

宏達電為持續充實自家元宇宙平台，目前已與全球逾千家軟體開發商合作，開發逾三千多個軟體應用，而且現階段每個月仍在持續增加中，藉由軟硬體同時發展，全力建立生態系。

宏達電 元宇宙 VR HTC Vive

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