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睿生光電奪國家新創獎—企業新創獎

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
睿生光電的「睿智X光平板偵測器」，榮獲「國家新創獎─企業新創獎」肯定。群創／提供
睿生光電的「睿智X光平板偵測器」，榮獲「國家新創獎─企業新創獎」肯定。群創／提供

群創（3481）子公司睿生光電以「睿智X光平板偵測器」勇奪「第19屆國家新創獎─企業新創獎」，睿生憑藉領先技術與雄厚研發實力，獲得評審肯定。國家新創獎為國內生醫與大健康領域最高榮譽指標獎項，由生策會舉辦，藉此表揚於創新特色、應用策略、經營管理等優異表現廠商。

睿生光電董事長楊柱祥表示：「鑒於全球疫情與高齡化社會下，加速推進數位醫療轉型，睿生深耕智慧醫療領域多年，肩負提供最值得信賴之X光影像感測解決方案為使命，透過在台灣首家百分之百整機設計、製造X光平板感測器元件與模組，致力強化落實場域應用競爭力。今日，睿生獨家「睿智X光平板偵測器」非常榮幸能獲得「國家新創獎─企業新創獎」之殊榮肯定，睿生將致力與客戶、策略夥伴共同扮演智慧醫療產業升級的推手，並透過跨界整合資源與能量，逐步完善智慧醫療生態圈。」

睿生這次獲獎為台灣業界首創「睿智X光平板偵測器」，具備高解析、超輕量耐摔、低功耗及智慧聯網等特性。特殊高開口率設計，可降低病人X光輻射使用量；輕量柔性基板設計，提升耐摔強度；在智慧連網功能上，透過藍芽或NFC卡即可建立感測器與機台的即時連線，以提升醫院流程效率；同時在離線拍攝時，亦可確保病患身分的識別，減低醫護人員的工作負擔，提升醫療品質。另外，此技術產品應用範疇，除可用於一般醫療診斷外，更可擴大應用至非人體醫療檢測場域，包括寵物市場、工業應用領域及非破壞性檢測等，創造無限商機。

展望未來，睿生總經理李志聖表示：「睿生將持續不斷提升卓越技術本質與研發實力，開創獨有優勢，積極拓展多元場域應用及提升國際客戶布局廣度。同時，睿生亦從專業X光感測技術出發，整合AI、5G軟硬體實力，提供一系列精準、可靠之數位X光感測解決方案，致力擘劃智慧醫療、多元場域應用新藍圖。」

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