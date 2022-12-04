三星創意競賽 永續提案吸睛

台灣三星Solve for Tomorrow「新思維，心技術，共創星未來」創意提案競賽迄今已至第三屆，延續「永續社會」及「永續環境」主題，讓年輕學子以STEM領域的知識與創意思維提出社會問題的解方。

台灣三星電子2日舉辦決賽暨頒獎典禮，「Pyasan Lahao科觀青年團」團隊的「Siliq帶路趣—智慧導覽飛行器」拿下首獎，特優獎由「沙悟淨」團隊的「Not a Fairytale but a FERRY Tale」奪下，優選獎由「北大『究』茶隊」的「三峽茶究柑心」獲得。

台灣三星電子企業創新暨商用解決方案事業部副總經理李元榮表示，三星Solve for Tomorrow競賽全球已推行12年，包括30多個市場、近200萬學生共同參與，永續發展已成為全球共同目標，在本屆競賽作品中，看見諸多有助社會及環境永續的創意構想。

在「永續社會」方面，主要在鼓勵增進人民健康福祉、優化教育資源與永續城鄉創新；在「永續環境」方面，主要針對守護自然環境、對抗氣候變遷提出創意解方。

首獎由來自桃園復興鄉羅浮高中的「Pyasan Lahao科觀青年團」奪下，將空拍機化身旅遊導航員，以深入體驗部落文化方式，帶觀光客進行一場深度文化旅遊，促進原鄉經濟發展。評審團一致認為，Pyasan Lahao科觀青年團的提案完整，從無人機視角帶領觀光饒富創意，由自身家鄉背景發展解方，提案內容滿滿的故事性，更容易引起聽眾共鳴。

特優獎是來自高雄女中的「沙悟淨」，作品「Not a Fairytale but a FERRY Tale」以智慧行動裝置遙控船隻進行水質觀測，能有效改善人為水質檢測的限制與缺點，並透過簡易圖示啟發社會對水源保護的意識。

獲得優選獎的北大「究」茶隊運用自身經歷，透過AI科技，將茶葉影像及水量等特徵進行分析演算，提供農民最佳採摘時機點、減少茶農人力耗費，切中台灣精緻農業議題，深具未來落地發展潛力。