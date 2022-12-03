台積電匿名工程師爆料：美國廠台籍、美籍員工待遇大不同

集微網消息，據台媒《科技新報》報道，有匿名台積電工程師爆料，台積電美國亞利桑那州廠，美籍、台籍員工待遇的不合理之處，包括美籍、台籍員工考核分開打，美籍員工較容易爭取升遷機會等。

匿名工程師指出，首先是假日，台籍員工衹有給14天調適假期，但是美籍員工卻有21天調適假期，而且原本說不用輪單，結果因為美籍員工不想輪班，台籍員工連副理級都要輪三班，還有同工不同酧，相同職級，美籍員工的薪資約是台籍員工兩倍，加班費更是低於當地法定標準。

據悉，台積電美國亞利桑那州廠預計12月6日擧行首批機台設備到廠典禮。據11月初的消息，台積電已將300名員工送上飛往美國的包機，未來幾個月還將有6架包機，將總計超過千名的工程師與其家人陸續送至美國。

此前業內關注台積電於美國設廠事宜，產生中國台灣半導體人才出走和技術掏空的疑慮。對此，台積電董事長劉德音表示，台積電派遣5百位工程師赴美國廠，但台積電在中國台灣有5萬多位工程師，沒有這顧慮。中國台灣年輕人在台過得太舒服，不敢走出去，跟七十、八十年代的年輕人不一樣，這才是中國台灣的問題。