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精測11月業績下滑近一成 法人：第4季營收可望維持第2季水準

經濟日報／ 記者鐘惠玲/即時報導

中華精測（6510）於3日公布11月業績，受到產業淡季影響，月減近一成。法人預期，該公司本季業績應可維持與第2季相當的水準，等於將呈現小幅季減。

精測11月合併營收為3.82億元，月減幅度為9.1％，並較前一年度同期下滑6.9％，累計前11月合併營收為40.46億元，年增6％。

由於本季為半導體產業淡季，且市場持續進行晶片庫存調整，減緩對智慧型手機應用處理器（AP）晶片、固態硬碟（SSD）控制晶片、電源管理晶片（PMIC）的探針卡測試需求，因此精測11月探針卡營收主要由高效能運算（HPC）訂單支撐。

至於非探針卡測試介面方面，精測主要業績來源為HPC晶圓測試板、AP測試用SFT、射頻晶片測試及測試介面板製作等。不過由於季節性因素影響，多項晶片測試需求持續疲弱。

中華精測 營收

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