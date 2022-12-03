新聞分潤爭議 Google釋善意

新聞業者與大型數位跨境平台業者的分潤議題備受關注，昨（2）日首次由數位發展部主導的對話平台召開會議，雙方在會中達成共識，認為應追求共榮雙贏，Google並在會中主動提出追求共榮雙贏方案，但方案內容需待Google提出。

關於新聞是否有價這件事，數位部、國家通訊傳播委員會（NCC）與文化部在先前就已經表達過立場，認為新聞確實有價，且因新聞具有社會價值，因此受到大型數位跨境平台的衝擊後，有需要協助新聞業者與這些大型數位跨境平台業者進行雙邊對話。

數位部規劃今年底前舉辦四場媒體議價會議，由Google與臉書分別與電子媒體與平面媒體展開會議。昨日Google與平面媒體的議價會議，約歷時三個小時，最終雙方討論出具體方向。

數位部指出，昨日與文化部共同召開第一場新聞媒體業與大型數位平台對話會議，由Google六名代表與文化部主管的新聞媒體業者展開對話。

數位部表示，會中新聞媒體代表與數位平台代表皆認同，健全的新聞媒體環境有助於推動民主社會，雙方應追求共榮雙贏。Google並於會中主動提出追求共榮雙贏方案，但方案內容需待Google提出後，由雙方進一步討論；雙方並呼籲其他數位平台跟進響應。