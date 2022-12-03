ASML砸300億林口設廠 新北拚如期交付用地

台灣艾司摩爾（ASML）日前已確定將在林口工一投資300億元，新北市政府因應產業需求推動重劃開發工程。新北市長侯友宜昨（2）日前往視察表示，目前工程正在進行各宗地測量及都市計畫復樁作業，要求施工團隊務必如期達成2023年上半年用地交付目標。

林口工一市地重劃開發區域總面積達108公頃，重點工程包含計畫道路、人行道、水保、整地及地下箱涵等，其中景觀工程占地約二成，同樣交由新北市府施作；目前工程正在進行各宗地測量及都市計畫復樁作業，目標於2023年上半年完成交付。

ASML於11月16日宣布要在新北進行在台灣最大一筆投資，侯友宜則隨即透露投資鎖定林口工一工業區，第一期至少投資300億元，約有2,000名員工進駐。

侯友宜昨視察開發工程，表示新北近年積極招商，未來不僅ASML進駐將林口設廠，最近已經來了解整個地質鑽探，所以新北市府絕對不可以延宕；新北也會持續媒合更多國際大廠、高階科技產業進駐周邊私有地，讓林口能形成北台灣最具國際化的產業聚落。

他受訪補充說，再加上進駐的影視產業，新北市府要讓林口不但成為一個宜居城市，也是交通便利的城市，銜接台北港，銜接桃園機場，變成大家最喜歡到林口來定居的好地方。

林口區近年來人口不斷增加，對交通及產業的需求相對提升，市府結合工務局、交通局、經發局及地政局等相關局處資源，打造吸引產業進駐新聚落，增加就業機會，並改善周邊交通及滯洪狀況。

隨著產業發展、人口移入，目前推動「2016年市道改善蜿蜒路段新闢工程」及「林口區A3計畫道路新闢工程」，針對車道數不足及蜿蜒路段陡峭度改善，優化前往台北港的道路，以利未來銜接淡江大橋，成為林口、八里、新五泰及桃園地區通勤與貨運運輸路網中心。