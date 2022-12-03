台積美國新廠 員工將倍增

經濟日報／ 記者尹慧中林政鋒／台北、高雄報導
正在趕工的亞利桑那州Fab 21晶圓廠。圖／讀者提供
正在趕工的亞利桑那州Fab 21晶圓廠。圖／讀者提供

台積電衝刺美國亞利桑那州新廠（晶圓21廠）的2024年量產目標，加強人力招募與調度。依據台積電計畫，2023年該廠員工人數目標增加達2,000人，較今年翻倍成長，台積電盡全力招募人才，來源包含地方招募、培訓與部分外派支援。

台積電亞利桑那州新廠2021年4月開工，今年7月上梁，預計本月6日舉辦設備到廠典禮。台積電回應美國商務部關於晶片科學法案的公眾意見文件中指出，新廠預計2023年12月商轉。

在這份公開文件中，台積電首度提出美國新廠人力配置規畫。亞利桑那州目前有約1,000多名員工與外派人員，2023年將增加到2,000人，較今年翻倍。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

對於相關人力議題，台積電昨（2）日未進一步補充說明，業界預期，台積電美國新廠人力大部分在當地招募，加上部分外派人員。2021年時美國新廠就派外籍人員來台培訓12到18個月，近期已陸續返回美國，準備晶圓廠營運。

外界關心台積電赴美帶走人才、技術等問題，對此，經濟部長王美花昨天出席全台首座「鋼化聯產」工場揭牌典禮，受訪時表示，台積電亞利桑那州新廠沒有技術外流問題，在美設廠只是就近生產支援，擴張版圖、供應全世界的策略之一。

王美花表示，台積美國新廠需要台灣人力支援，目前預估去的人大概有500個，但台積電工程師有逾5萬人，占比非常小，且這有助於台灣人才的歷練。

台積電規劃新廠以5奈米製程技術生產半導體晶片，月產能2萬片晶圓，創造超過1,600個專業工作機會，更帶動半導體生態系上千個工作機會。亞利桑納新廠將是台積電在美最大、最先進的生產基地。

台積電表示，全球7萬名員工中，很大一部分是訓練有素的工程師，取得STEM（科學、科技、工程和數學）相關學位，公司致力於招聘合格的求職者，更呼籲美國也努力支持相關領域高等教育。

台積電在當地招募STEM領域人才，也加速培養具備專業技術技能人員。台積電說明，需要時間強化人員對無塵室工作環境的了解。近期和亞利桑那州當地勞工委員會、高中、大學、社區學院和其他組織合作，緩解人力短缺問題，在當地社區還推出十天40小時的半導體快速入門課程。

台積電 美國商務部 晶圓廠

延伸閱讀

劉德音關心台灣5年後用電 王美花：不會缺電

林伯豐說台版晶片法「做不到位」 王美花回應了

台版晶片法不只半導體適用 經長點出這三大產業也行

產創條例修法抵稅「不限半導體」可能適用產業還有這些

相關新聞

台積美國新廠 員工將倍增

台積電衝刺美國亞利桑那州新廠（晶圓21廠）的2024年量產目標，加強人力招募與調度。依據台積電計畫，2023年該廠員工人...

龜山郵政物流中心 網家進駐

中華郵政公司位於桃園龜山的郵政物流園區，園區內第一指標性建築物─郵政物流中心昨（2）日舉辦落成典禮。電商業者網路家庭將會...

環球晶美國德州新廠動土

半導體矽晶圓大廠環球晶於美國時間1日舉行德州謝爾曼市12吋新廠動土典禮，成為美國本土睽違20多年再度興建的矽晶圓新廠。環...

半導體設備出貨 Q3增9％

短期半導體市場正遭遇逆風，但長期應用發展前景仍被看好，國際半導體產業協會（SEMI）近日公布全球半導體設備出貨報告，第3...

新聞分潤爭議 Google釋善意

新聞業者與大型數位跨境平台業者的分潤議題備受關注，昨（2）日首次由數位發展部主導的對話平台召開會議，雙方在會中達成共識，...

ASML砸300億林口設廠 新北拚如期交付用地

台灣艾司摩爾（ASML）日前已確定將在林口工一投資300億元，新北市政府因應產業需求推動重劃開發工程。新北市長侯友宜昨（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。