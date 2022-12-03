台積電在美爭補助 替供應鏈發聲

台積電在近期回應美國商務部關於晶片科學法案的公眾意見文件中，主動為供應鏈夥伴發聲，爭取美國政府支持。台積電指出，若以美國法令提供的貸款方式恐會使財務成本上升，中小企業需要美國官方金融機構專業協助；沒有雙邊租稅協定，也使台灣企業在美國發展缺乏租稅優勢。

台積電點名多家歐美、日本、台灣的供應鏈夥伴，希望美國政府能廣泛補助多個領域的供應商，以及希望供應商申請補助時，能優先獲得支持。

美國政府計畫實施晶片科學法案，其中，激勵計畫總額390億美元中，可提撥不超過60億美元用於支持相關企業或單位貸款或貸款擔保，最高達到750億美元，美國商務部計畫明年2月開始接受業者的補助申請，近期陸續邀請公眾意見評論。

台積電提出13頁答覆文件，點出當前美國半導體供應鏈與產業的挑戰，並替供應商夥伴發聲，希望有助於整體產業生態在美國發展。

台積電在文件中提到，在美國升息循環下，半導體廠商涉及美元相關財務成本已上升，若再動用融資貸款或其餘財務工具加碼美國投資將使財務成本提升。另外，在美國設廠的複雜程度相當大，希望官方嚴格審核資格時，也應平等、公平且始終如一的適用所有公司，稍有歧視恐會損害美國加強本土先進半導體製造的努力。