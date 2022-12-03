龜山郵政物流中心 網家進駐

中華郵政公司位於桃園龜山的郵政物流園區，園區內第一指標性建築物─郵政物流中心昨（2）日舉辦落成典禮。電商業者網路家庭將會進駐營運，這是全台首座國際級電商運籌園區，更是台灣電商同業中，首座高密度導入AI人工智慧技術與全自動化倉儲設備的物流中心。

網路家庭集團承租經營中華郵政智慧物流園區，為此今年5月特地聘任運籌長張麗玲加入PChome，建構物流相關專業團隊。不過，因中華郵政建設時間延後，原本規劃今年上線，可以帶來物流營收，但一延再延，已確定今年無法貢獻營收，明年還須觀察效益。

中華郵政指出，郵政物流中心地上八層、地下一層，主要樓層四層，每層四倉儲單元，共有16倉儲單元，倉儲面積約4.8萬坪，總樓地板面積達6萬9,686坪，設置兩座立體迴旋車道及218個裝（卸）貨月台。

這個全台首座的國際級電商運籌園區，營運規劃導入倉儲管理系統，搭配各種自動化設備，大幅提高物品儲存、揀貨及出貨的效率。在建築設計上，均符合智慧建築及綠建築規範，並於屋頂布建風力發電設施，結合資訊科技與綠色能源構想，綜合運用智慧感測網控及高效率機電整合科技，有效提升建築物使用品質及機能，創造更安全、舒適、便利、節能的優質工作環境。

中華郵政表示，郵政物流園區可匯聚物流及其支援性產業進駐，形塑物流產業鏈聚落，透過倉儲及郵務作業環節的垂直整合，提供一條龍式服務，期望攜手電商及零售等企業客戶共榮發展，落實「數位國家、智慧島嶼」的政策綱領，帶給消費者優質、快速、便利、安心的生活購物體驗，提供國人更完善的現代化郵政物流服務。