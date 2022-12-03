瑞銀下修iPhone 14產量

經濟日報／ 記者黃力／台北報導
圖／經濟日報提供
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iPhone出貨狀況為市場關注焦點，外資券商陸續調整智慧手機市況評估，繼野村和摩根士丹利修正iPhone出貨量後，瑞銀昨（2）日基於鴻海鄭州廠供應不順，加上iPhone 14和iPhone 14 Plus需求低迷，也將今年下半年iPhone 14系列預估產量由9,200萬下調至7,600萬支。

就整體iPhone產量看，市場對入門和高階款iPhone需求穩健，瑞銀預估整體iPhone第3季產量來到5,300萬支，較瑞銀原先預期的多9%，但因鴻海鄭州廠供應不順和iPhone 14和iPhone 14 Plus需求轉疲，第4季整體iPhone產量為7,400萬支，較瑞銀原先預期的低15%。

瑞銀預估2022年整體iPhone產量達2.3億支，與去年持平，另預期明年首季產量達5,300萬支，因今年第4季低基期因素影響，僅季減29%、年減10%，較過往同期水準佳。

iPhone 14 iPhone 瑞銀

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